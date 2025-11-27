Filtraron la primera foto de Evangelina Anderson junto al banfileño Ian Lucas

Luis Ventura deslizó el rumor que indica que Evangelina Anderson y el banfileño Ian Lucas, ambos participantes de la actual edición de MasterChef Celebrity, en Telefe, comenzaron un romance y luego comenzaron a circular las prmeras imágenes los dos juntos.

Luego, en A la tarde, el ciclo de América TV, Nadia Epstein dio más detalles del incipiente romance y el periodista de espectáculos que formó parte del reality gastronómico mostró la primera foto de los enamorados juntos.

“Evangelina Anderson está de novia o empezando una relación, mejor dicho, con Ian Lucas, el youtuber superconocido y exitoso que hoy participa de MasterChef”, dijo la ex Gran Hermano.

Luego, sumó sobre el influencer banfileño: “Es igual o más millonario que (Martín) Demichelis. Mucha plata tiene y siendo mucho más chico”.

AMOR en #MasterChefCelebrityArgentina Al final no era con VALU CERVANTES En #ALaTarde cuentan que IAN LUCAS estaría intimando con EVANGELINA ANDERSON pic.twitter.com/tlW5TWrEG5

EVANGELINA ANDERSON Y EL BANFILEÑO IAN LUCAS: RUMORES Y ALGO MÁS

“Ayer por la noche se fueron juntos de la grabación de MasterChef. Estuvieron en la camioneta de ella, fueron a la casa de él, y hay un integrante de este panel que ya los ha visto juntos”, indicó Nadia Epstein, dándole el pie a Luis Ventura.

Mientras que el conductor de Secretos Verdaderos tomó la palabra y llamó a sus compañeros de programa para que se acerquen a ver la imagen que había captado de los dos con su celular.

Según lo difundido, Evangelina Anderson y el banfileño Ian Lucas habrían compartido salidas a lugares de ocio nocturno, lo que despertó la curiosidad de los seguidores del reality y de los propios panelistas.

Uno de los periodistas del programa describió al joven como “un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis, que jugaba en Victoriano Arenas”.

Mientras tanto, Evangelina Anderson comenzó su juicio de divorcio con Martín Demichelis, luego de una relación de casi dos décadas y con tres hijos en común, donde hay una verdadera fortuna en juego.