Qué pasa entre Evangelina Anderson y un joven banfileño

Las versiones comenzaron a correr luego que Luis Ventura afirmara, en A la tarde, en la pantalla de América TV , que Evangelina Anderson estaría comenzando una relación con Ian Lucas , su compañero en MasterChef Celebrity.

Según lo difundido, Evangelina Anderson y el banfileño Ian Lucas habrían compartido salidas a lugares de ocio nocturno, lo que despertó la curiosidad de los seguidores del reality y de los propios panelistas.

Uno de los periodistas del programa describió al joven como “un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis, que jugaba en Victoriano Arenas”.

EVANGELINA ANDERSON Y EL BANFILEÑO IAN LUCAS, EN MEDIO DE RUMORES

“Para mí que los hijos de Evangelina lo admiran a Ian, y de ahí un poco la relación. Yo no veo a Evangelina con este muchacho. Lo veo muy chico”, opinó una panelista.

Otro analista fue más tajante sobre el tema del debate: “El youtuber, si juega en esa liga, lo pongo en la mesita de luz. No le da para jugar esa liga. No por el chico, no le da por ella. Evangelina Anderson, que es una diosa, está en otro nivel, está en otra liga”.

Las evidencias públicas que alimentan el rumor de un romance se encuentran principalmente en las plataformas digitales, donde Evangelina Anderson y el banfileño Ian Lucas compartieron videos y desafíos virales que rápidamente se volvieron tendencia.

En uno de los videos más comentados, ambos aparecen bailando al aire libre el popular “3, 2, 1... lo bate, lo bate, lo bate”, mostrando una notable complicidad y buen humor.