martes 31 de marzo de 2026
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31 de marzo de 2026
¿Qué onda?

Qué dijo Ian Lucas sobre si le daría una segunda oportunidad a Evangelina Anderson

Ian Lucas se refirió al romance que tuvo con Evangelina Anderson y también confesó si volvería a estar junto a la modelo que conoció en MasterChef Celebrity.

Ian Lucas y Evangelina Anderson.&nbsp;

Ian Lucas y Evangelina Anderson. 

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“En estos cuatro meses me cambió la vida. Estaría bueno reiniciar mi vida amorosa, pero con alguien que no sea del ambiente porque fue muy intenso”, continuó Ian Lucas.

Y cerró sobre Evangelina Anderson: “No le daría una segunda oportunidad aunque las disculpas están aceptadísimas. Es un caso cerrado. Podríamos ser compañeros de trabajo en un futuro”.

El abrazo de Ian lucas y Evangelina Anderson

Ian Lucas y Evangelina Anderson vivieron un romance durante el paso que tuvieron por Masterchef Celebrity y se vivió un tenso momento entre ambos durante emisión donde el banfileño se consagró campeón.

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Evangelina Anderson estuvo presente en el estudio de Telefe junto a la mayoría de los participantes que pasaron por esta edición de Masterchef Celebrity.

Luego de la consagración del banfileño, todos fueron a saludarlo con gran cariño luego que el joven se haga ganado el cariño de la mayoría de los jugadores. Mientras que se pudo ver como Evangelina Anderson le dio un fuerte e interminable abrazo a Ian Lucas

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