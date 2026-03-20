El abrazo de Evangelina Anderson a Ian Lucas luego de la final de Masterchef Celebrity

Ian Lucas y Evangelina Anderson vivieron un romance durante el paso que tuvieron por Masterchef Celebrity y se vivió un tenso momento entre ambos durante emisión donde el banfileño se consagró como el ganador en el certamen culinario de Telefe .

Evangelina Anderson estuvo presente en el estudio de Telefe junto a la mayoría de los participantes que pasaron por esta edición de Masterchef Celebrity .

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En varios momentos se la pudo ver sentada junto a la familia de Ian Lucas , mientras observaba como se desarrollaba la gran final. Luego de la consagración del banfileño, todos fueron a saludarlo con gran cariño luego que el joven se haga ganado el cariño de la mayoría de los jugadores.

Mientras que se pudo ver como Evangelina Anderson le dio un fuerte e interminable abrazo a Ian Lucas, en una imagen que se hizo viral.

Sin título-1 El abrazo de Evangelina Anderson a Ian Lucas.

El romance de Ian Lucas y Evangelina Anderson

A lo largo de la competencia, lo que comenzó como un simple “shippeo” entre participantes derivó en un romance que, si bien nunca fue confirmado de manera oficial, tomó fuerza tras la difusión de imágenes y publicaciones en redes que evidenciaban una cercanía que iba más allá de la amistad. Por eso, todas las miradas estaban puestas en la modelo al momento de la consagración de Ian Lucas.

“Merecidísimo, el ganador de MasterChef tenía que ser Ian”, expresó Evangelina Anderson, en una intervención corta pero suficiente para marcar su postura en el cierre del ciclo.