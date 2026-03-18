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18 de marzo de 2026
Fuerte.

Evangelina Anderson sobre su separación de Martín Demichelis: "Dios me sacó la venda de los ojos"

Evangelina Anderson habló de separación con Martín Demichelis, a más de un año de confirmarse la ruptura, y contó cómo logró salir adelante.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis, en otros tiempos.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis, en otros tiempos.

A un año y medio de su escandalosa separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson habló sin reparos sobre el difícil momento que le tocó atravesar en su vida personal y sobre cómo logró a salir adelante.

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Y agregó: “Tenía que sanar para bancarme todo lo que se me iba a venir después de que yo diga que era real lo de la separación. Tenía que estar muy fuerte”.

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El dolor de Evangelina Anderson tras la separación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson y Martín Demichelis estuvieron juntos durante 18 años y la modelo dio más detalles de su separación. “Yo todo lo que mostré en mis redes era real. Yo fui muy feliz. Yo soy muy auténtica. Yo mostraba mi vida real. Cuando me separé, se me cayó el mundo encima”, aseguró.

“Fue una decisión que tomé yo, pero que bueno… ¿cómo explicarte? Es como que yo creo mucho en Dios, en el universo y en las energías y todo eso. Yo lo que sentí fue que Dios me sacó la venda de los ojos, y yo con esa venda me até el pelo, y ahora me veo más linda y menos ciega”, apuntó en la entrevista con Martín Cirio.

Sin embargo, contó que intentó mantenerse positiva pese al dolor: “Yo pensaba que hay cosas peores. Lo primero que pensé es ‘tengo mi familia sana, viva’. Pensás cosas positivas porque son momentos duros”.

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Evangelina Anderson y los tres hijos que tuvo con Martin Demichelis.

Evangelina Anderson y los tres hijos que tuvo con Martin Demichelis.

Evangelina Anderson y el rol de sus hijos

Además, Evangelina Anderson reveló que su principal sostén fueron sus hijos: “Cuando estaba mal me refugiaba en mis hijos. Yo trataba de estar bien para ellos. Ellos notaban que algo estaba mal y yo necesitaba el doble de fortaleza para que ellos sientan que estaba todo bien, cuando en realidad la familia se estaba desmoronando”.

Y cerró: “Fue muy duro, estuve muy mal, estuve hasta enferma. Pero salí adelante y acá estoy, hoy estoy agradecida de todo lo que pasó”.

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