Cómo fue la despedida de Evangelina Anderson y Cachete Sierra de MasterChef Celebrity

Comenzó la semana final de Masterchef Celebrity y anunciaron que dos participantes quedarían eliminados. Luego de probar los ocho platos de pulpo de los participantes, el jurado definió que Evangelina Anderson y Cachete Sierra quedaron afuera de la competencia de Telefe .

En primer lugar, Donato de Santis hizo pasar al frente a Ian Lucas y Marixa Balli, y les confirmó que ambos siguen en la semana final de la competencia.

Luego Damián Betular llama a Emilia Attias, Sofía Gonet y el Turco Husaín , y anunció: “A veces las decisiones que pensamos nos cuesta decirlas, pero esta es buena porque los tres pasan a la próxima etapa”.

Finalmente, Germán Martitegui llamó a Evangelina Anderson, Maxi López y Cachete Sierra . “Solo uno de ustedes tres continuará hoy en competencia y para los otros dos será el último día”, compartió el chef y reveló: “El cocinero o cocinera que sigue en competencia es Maxi”.

Donato expresó: “Es una imagen muy linda, un llanto para afuera, uno para adentro… no es solamente el resultado de hoy, es todo el esfuerzo que pusieron, así que sigan cocinando y gracias por haber pasado por acá”.

Germán Martitegui le dijo a Evangelina Anderson que fue muy valiente al superar todas las barreras psicológicas que implican cocinar animales, y a Cachete le destacó que fue sofisticando la forma en la que cocinó durante la competencia y comentó: “Mi sensación es que podes cocinar cualquier cosa bien porque pones muchas ganas”.

image Cachete Sierra y Evangelina Anderson, eliminados de MasterChef Celebrity.

Por último, Betular compartió: “Seis meses juntos, con días buenos y días malos… son dos personas que vamos a extrañar muchísimo, estos días que quedan son pocos pero se va a sentir su ausencia”. En ese momento, Wanda Nara se sumó a las palabras para los dos participantes eliminados. Entonces Eva expresó: “Quiero que sepan que esta etapa me la voy a guardar en el baúl de los recuerdos más lindos de mi vida”.

La despedida de Evangelina Anderson y Cachete Sierra

“Me emociono porque realmente me hizo muy bien estar acá. Hicieron que una etapa muy difícil de mi vida se convierta en felicidad”, confesó Evangelina Anderson.

Cachete afirmó: “Es un programa que desde que entras hasta que te vas te tratan muy bien. Me duele porque me gusta competir, siempre que laburo lo hago para hacerlo lo mejor, hoy no sé qué mierda pasó, un plato mal te deja afuera y lamentablemente fue hoy”.

De esta manera, los seis participantes que siguen en la semana final son: el Turco Husaín, Emilia Attias, Maxi López, Marixa Balli, la Reini e Ian Lucas.