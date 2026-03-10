martes 10 de marzo de 2026
10 de marzo de 2026
Se picó.

El descargo de Gustavito, el papá de Ian Lucas, contra Evangelina Anderson

Gustavito de Los Tulipanes, el papá de Ian Lucas, se refirió a la polémica y las versiones cruzadas en la relación de su hijo con Evangelina Anderson.

Gustavito habló de Ian Lucas y Evangelina Anderson.&nbsp;

En sus redes, el Youtuber e influencer hizo un fuerte descargo y aclaró que "es joven, pero no boludo". También dijo que para él, el tema quedaba cerrado.

La defensa de Gustavito a Ian Lucas

Gustavito insistió en que su hijo no fue poco caballero como algunos quieren instalar: "Lo que puso en redes fue como una puesta a punto. Paró el carro, dijo "paren un poco, no jueguen conmigo" y nada más".

ian
Gustavito habló sobre Ian Lucas y Evangelina Anderson.

En referencia a los que acusaron a Ian Lucas de “querer colgarse” de Evangelina Anderson, Gustavito también lo categórico. "En la situación que está hoy en día, siento que no necesita relevancia con esta pareja. Si pasó algo y esta chica no lo pudo blanquear, él seguirá su camino y va a estar todo bien", dijo.

Para cerrar, sumó: "Yo sé que hubo idas y vueltas entre ellos, no es que sólo él, que se enamoró. Del otro lado hubo un flechazo...yo entiendo y me solidarizo con Evangelina, la respeto, pero no me parece justo que lo dejen como un bolud...".

