El descargo de Gustavito, el papá de Ian Lucas, contra Evangelina Anderson

Ian Lucas aseguró que entre él y Evangelina Anderson hubo algo más que buena onda, pero ella lo negó y dijo que solo fueron compañeros de trabajo. Mientras que ahora tomó la palabra Gustavito de Los Tulipanes , el papá del influencer.

En sus redes, el Youtuber e influencer hizo un fuerte descargo y aclaró que "es joven, pero no boludo". También dijo que para él, el tema quedaba cerrado.

"Ian es puro sentimiento, puro corazón. Pasó algo, él cuidó a la otra persona, lo calló, pero ahora ve que lo ningunea o lo esconden y le duele", dijo Gustavito de Los Tulipanes, el papá de Ian Lucas, en Intrusos.

Gustavito insistió en que su hijo no fue poco caballero como algunos quieren instalar: "Lo que puso en redes fue como una puesta a punto. Paró el carro, dijo "paren un poco, no jueguen conmigo" y nada más".

En referencia a los que acusaron a Ian Lucas de “querer colgarse” de Evangelina Anderson, Gustavito también lo categórico. "En la situación que está hoy en día, siento que no necesita relevancia con esta pareja. Si pasó algo y esta chica no lo pudo blanquear, él seguirá su camino y va a estar todo bien", dijo.

Para cerrar, sumó: "Yo sé que hubo idas y vueltas entre ellos, no es que sólo él, que se enamoró. Del otro lado hubo un flechazo...yo entiendo y me solidarizo con Evangelina, la respeto, pero no me parece justo que lo dejen como un bolud...".