Ian Lucas, sobre su romance con Evangelina Anderson: "Me enganché"

El romance de Evangelina Anderson y el banfileño Ian Lucas nació en las cocinas de MasterChef Celebrity y parece que llegó a su fin. El influencer no esquivó las preguntas sobre su desilusión ni sobre el trasfondo real de la relación.

Según trascendió, Ian Lucas terminó profundamente enganchado y vivió la relación con una intensidad que fue más allá de una simple broma o show al aire, tal como ella lo definió.

“Yo soy muy sincero. Siempre les dije lo que vieron ahí”, afirmó Ian Lucas en SQP, diferenciándose de las versiones que sugirieron acerca de que su vínculo estaba armado para el show.

Y siguió: “Siento que el que tiene dos dedos de frente sabe que yo no me enganché de un shippeo de un programa, claramente. Pasan cosas atrás, ¿no?”, remarcó, dando a entender que el vínculo superó el formato televisivo.

ian Ian Lucas y Evangelina Anderson.

Qué había dicho Evangelina Anderson de Ian Lucas

El contexto se tensó cuando, pocos días antes, Evangelina Anderson había asegurado que todo había sido “para las cámaras”. “Me enteré unos días antes porque estamos como dos, tres semanas adelantados en las grabaciones. No habíamos hablado entre nosotros”, señaló Ian Lucas.

También admitió que el distanciamiento coincidió con el receso de las vacaciones de la modelo. “Vi eso y me enteré por redes. No hablé con ella y ella tampoco me habló. Vine acá y fue verla acá después de las vacaciones”, agregó.