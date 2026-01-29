jueves 29 de enero de 2026
Ian Lucas, sobre su romance con Evangelina Anderson: "Me enganché"

Ian Lucas se refirió al romance con Evangelina Anderson que nació en MasterChef Celebrity y dijo que para él no se trató de un show para las cámaras.

Ian Lucas y Evangelina Anderson.

“Yo soy muy sincero. Siempre les dije lo que vieron ahí”, afirmó Ian Lucas en SQP, diferenciándose de las versiones que sugirieron acerca de que su vínculo estaba armado para el show.

Y siguió: “Siento que el que tiene dos dedos de frente sabe que yo no me enganché de un shippeo de un programa, claramente. Pasan cosas atrás, ¿no?”, remarcó, dando a entender que el vínculo superó el formato televisivo.

Ian Lucas y Evangelina Anderson.

Qué había dicho Evangelina Anderson de Ian Lucas

El contexto se tensó cuando, pocos días antes, Evangelina Anderson había asegurado que todo había sido “para las cámaras”. “Me enteré unos días antes porque estamos como dos, tres semanas adelantados en las grabaciones. No habíamos hablado entre nosotros”, señaló Ian Lucas.

También admitió que el distanciamiento coincidió con el receso de las vacaciones de la modelo. “Vi eso y me enteré por redes. No hablé con ella y ella tampoco me habló. Vine acá y fue verla acá después de las vacaciones”, agregó.

