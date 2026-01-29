Cómo fue el encuentro entre Evangelina Anderson y un ex de La Tora

Luego del supuesto romance con Ian Lucas, los rumores indican que Evangelina Anderson habría comenzado una nueva relación con Maxi Kilates, el cantante de la banda 18 Kilates. El artista fue pareja de Lucila Villar, La Tora de Gran Hermano.
Luego del supuesto romance con Ian Lucas, los rumores indican que Evangelina Anderson habría comenzado una nueva relación con Maxi Kilates, el cantante de la banda 18 Kilates. El artista fue pareja de Lucila Villar, La Tora de Gran Hermano.
Mientras que se conocieron detalles sobre cómo habría sido el primer encuentro entre la Evangelina Anderson y el cantante según lo contó Martín Salwe en SQP, en América TV.
El panelista contó que el primer cruce se habría dado hace unos días en el marco de una fiesta de cumbia llamada C-Baila, un evento en el que distintos artistas tocan en vivo durante toda la noche. "Va, baila, canta, la pasa súper y pide pasar al camarín para conocerlo personalmente", detalló el panelista.
Un supuesto testigo del encuentro le aportó detalles del clima que se vivió puertas adentro: "Luego de la charla hubo una foto. Ella se rió mucho, estaba muy compinche y quedó como loca".
Majo Martino, amiga íntima de la modelo y también panelista del ciclo, contó que había sido invitada esa misma noche pero no pudo asistir, y fue clara al marcar un límite: confirmó que entre Maxi y Eva, al menos esa noche, no pasó nada.
Consultada por el cronista Rodrigo Bar sobre el posible romance entre su ex y Evangelina Anderson, La Tora fue tajante con su respuesta.
"No tengo nada para opinar", dijo y cuando le preguntaron si le daría algún consejo a la mediática, respondió con humor y picardía: "Que ella me diga a mí cómo ser tan potra".