Cómo fue el encuentro entre Evangelina Anderson y un ex de La Tora

Luego del supuesto romance con Ian Lucas , los rumores indican que Evangelina Anderson habría comenzado una nueva relación con Maxi Kilates, el cantante de la banda 18 Kilates . El artista fue pareja de Lucila Villar, La Tora de Gran Hermano.

Mientras que se conocieron detalles sobre cómo habría sido el primer encuentro entre la Evangelina Anderson y el cantante según lo contó Martín Salwe en SQP , en América TV.

Se pudrió todo. Eva Anderson contra Demichelis: "Es un tío que ve a los chicos de visita"

El panelista contó que el primer cruce se habría dado hace unos días en el marco de una fiesta de cumbia llamada C-Baila , un evento en el que distintos artistas tocan en vivo durante toda la noche. "Va, baila, canta, la pasa súper y pide pasar al camarín para conocerlo personalmente", detalló el panelista.

Un supuesto testigo del encuentro le aportó detalles del clima que se vivió puertas adentro: "Luego de la charla hubo una foto. Ella se rió mucho, estaba muy compinche y quedó como loca".

Majo Martino, amiga íntima de la modelo y también panelista del ciclo, contó que había sido invitada esa misma noche pero no pudo asistir, y fue clara al marcar un límite: confirmó que entre Maxi y Eva, al menos esa noche, no pasó nada.

image La Tora habló de su ex y de Evangelina Anderson.

Qué dijo La Tora sobre el romance de su ex y Evangelina Anderson

Consultada por el cronista Rodrigo Bar sobre el posible romance entre su ex y Evangelina Anderson, La Tora fue tajante con su respuesta.

"No tengo nada para opinar", dijo y cuando le preguntaron si le daría algún consejo a la mediática, respondió con humor y picardía: "Que ella me diga a mí cómo ser tan potra".