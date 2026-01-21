miércoles 21 de enero de 2026
Escribinos
21 de enero de 2026
Es un escándalo.

Denunciaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis por "trabajo esclavo"

Evangelina Anderson y Martín Demichelis fueron denunciados por una exempleada, quien dijo no haber “recibido un peso” por su trabajo.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis, complicados.&nbsp;

Evangelina Anderson y Martín Demichelis, complicados. 

El ex DT de River, Martín Demichelis y la modelo Evangelina Anderson enfrentan una demanda de parte de una ex empleada que denuncia haber sido víctima de “trabajo esclavo” durante sus meses viviendo en México, previo a la separación de la pareja.

Lee además
Martín Demichelis y su novia.  video
¡Ups!

Revelaron escandalosos datos de la novia de Martín Demichelis
Tooo mal entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis.  video
Se pudrió todo.

Eva Anderson contra Demichelis: "Es un tío que ve a los chicos de visita"
Embed

Qué dice la denuncia contra Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Anamá Ferreyra compartió la primicia en su streaming No damos abasto, en Love, revelando el nombre de la denunciante y los detalles de sus días trabajando para la familia Demichelis.

“Ella es Flavia Marcela Martínez, que lo denuncia por trabajo esclavo, por no recibir paga, por ir de viaje a trabajar a México, trabajar en otro lado; nunca cobró un peso y no llegan a un acuerdo con ella”, contó Anamá.

image
Evangelina Anderson y Martín Demichelis, complicados.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis, complicados.

Según especificó, la demanda también salpica a la ex pareja del futbolista: “Esa carta documento está enviada también a Evangelina Anderson”. “Sobre el mismo tenor están notificados a los dos, tanto Demichelis como Evangelina Anderson”, agregó.

La mujer identificada como Flavia explica que su vínculo laboral inició previo a que la entonces pareja se mudara a Monterrey, México, sino que empezó cuando residían en Europa: "Nunca le pagaron un peso, ella también trabajaba de peinadora".

Uno de sus últimos trabajos para la familia fue trasladar a una de las mascotas de Evangelina desde Monterrey hasta Argentina; poco después finalizó su vínculo laboral.

Temas
Seguí leyendo

Revelaron escandalosos datos de la novia de Martín Demichelis

Eva Anderson contra Demichelis: "Es un tío que ve a los chicos de visita"

La cortante postura de Ian Lucas sobre su romance con Eva Anderson

Revelan cómo Juan Román Riquelme intenta conquistar a mujeres famosas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Las Sushimatraca con Pablo Cordonet. 
Unas fichas.

Regresó "Sushimatraca", el streaming de humor producido por Pablo Cordonet

Por  Edgardo Solano

Las más leídas

Te Puede Interesar

Rodrigo Auzmendi frente a Boca, en el Torneo Clausura 2025.
En carpeta.

Banfield en alerta por la consulta de Boca por Rodrigo Auzmendi