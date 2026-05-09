Joaquín Sabina inmortaliza su gira de despedida en el disco "Hola y Adiós"

Joaquín Sabina inmortalizó su gira de despedida de los escenarios en el disco homónimo “Hola y Adiós”, un doble trabajo en directo de su último concierto en Madrid. El tour incluyó diez presentaciones en Buenos Aires en el Movistar Arena.

El pasado 30 de abril, el Movistar Arena de la capital española fue el punto final en los conciertos de Joaquín Sabina, cuando cerró la gira y con ella a más de 50 años sobre los escenarios.

Fin de una era. Joaquín Sabina se despidió de los escenarios

"Este concierto en Madrid es el último de mi vida y por tanto el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción", sentenció aquella noche ante las 12.000 personas que llenaron el coliseo. El disco, en formato digital, CD y vinilo, recoge 20 canciones y casi dos horas de esa actuación.

El tour arrancó en febrero de 2025 por distintos puntos de América para continuar por España y Europa y terminar el 30 de noviembre de 2025 en Madrid. "Este es el último concierto de mi vida. Gracias eternas", explicó Joaquín Sabina .

image Disco en vivo de Joaquin Sabina.

Aquel show de Joaquín Sabina en Banfield

Joaquín Sabina se presentó en noviembre de 2017 en el estadio de Banfield, en un recital gratuito que formó parte de la serie de festejos que el Municipio de Lomas de Zamora organizó por sus 150 años.

"Feliz cumple, Lomas. Tienes 150 años y no los aparentas. Nos han dado una llave con la que volveremos a abrir Lomas", dijo Joaquín Sabina en una parte del show que siguen recordando los lomenses.