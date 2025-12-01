Joaquín Sabina cerró su gira y se retiró de los escenarios.

Luego de una extensa carrera y de haber dejado un tendal de clásicos, Joaquín Sabina se despidió de los escenarios y de la música en el Movistar Arena de Madrid con un recital ante 12.000 personas en el cierre de la gira “Hola y adiós”.

"Este concierto en Madrid es el último de mi vida y por tanto el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción", dijo Joaquín Sabina al anunciar su retiro.

En un show con enorme carga emocional, el cantante nacido en Úbeda hace 76 años, dio un adiós enormemente agradecido" por haber visto "crecer sus canciones", que "de un modo misterioso", subrayó, se han "colado en la memoria sentimental de varias generaciones".

Entre “Yo me bajo en Atocha" y “Princesa”, la última canción, Joaquín Sabina hixo un repaso de temas de muchos de los diecisiete álbumes publicados desde finales de los años 70, cuando comenzó su carrera de cantautor.

En total fueron 23 canciones -cuatro interpretadas por miembros de su banda- entre ellas la muy coreada “Calle Melancolía” , que según dijo fue la segunda que escribió en su vida, hace 40 años.

Otro de los grandes momentos de la noche ha sido cuando contó la génesis de otra de sus canciones. "Chavela me contó que vivía en el 'Bulevar de los sueños rotos' y yo pensaba que me estaba regalando un verso maravilloso y que merecía una canción", dijo.

image Joaquín Sabina se retiró de los escenarios.

EL SHOW DE JOAQUÍN SABINA EN BANFIELD

De enorme popularidad en la Argentina, Joaquín Sabina es un frecuente visitante de nuestra Pampas y también arribó en otras oportunidades con en su espectáculo con Joan Manuel Serrat.

En la región es muy recordado su show del 15 de abril de 2011 en el estadio de Banfield, en una presentación gratuita a propósito de las celebraciones del 150° Aniversario de Lomas de Zamora.

"Nos han dado una llave, con la que volveremos para abrir Lomas de Zamora", dijo el trovador en esa oportunidad.