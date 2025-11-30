domingo 30 de noviembre de 2025
No para.

De Señorita Maestra a la música: en qué anda Laura Tuny

Laura Tuny saltó a la fama con su papel de Etelvina en la telenovela Señorita Maestra y que también incursionó en el mundo de la música.

Laura Tuny, de Senorita Maestra y hoy en la música.&nbsp;

Luego de varias participaciones tanto como actriz y cantante, consolidada como una excelente autora y cantante, escribió e interpretó la canción de la película americana “Golden Winter” y el tema infantil “Hiporopopó”, de “canciones de la granja”), acaba de editar su nuevo single “Yo Decido” de estilo pop tropical.

LAURA TUNY Y SU CARRERA EN LA MÚSICA

En 2004 lanzó su álbum debut, “Mi Sello En Tu Piel”. Una adictiva fusión de ritmos latinos y Hip Hop, con temas de su autoría, mostrando el sentir y pensar de una mujer fuerte e independiente.

Luego lo lanzó en México y participó de los masivos festivales de radio EXA en las ciudades más importantes de ese país, junto a artistas como Camila, Diego Boneta, Reik, Moderato y Paty Cantú.

Abriendo una nueva etapa en su carrera musical, en 2008, Laura Tuny presentó “Mi causa”. Un segundo álbum de carácter optimista y positivo, el cual contiene el exitoso tema “La vida llega” que fue cortina del programa “Quinceañeras”, en El Trece.

Filmó como actriz en Hollywood su primera película en inglés, “Age Of Dinosaurs”, y “Tu momento”, un tema suyo, formó parte del film “Sharknado 3”.

En 2016 lanzó su tercer disco “Lo nuestro”. En 2024, Laura lanzó “Darlo Todo”, su nueva música, de la mano del multi premiado productor Yadam González (Ganador del Grammy como compositor y productor por “Patria y vida” – Canción del año 2021 – y como coautor junto a Fonseca y Juan Luis Guerra de “Si tú me quieres”, mejor canción tropical 2023). También productor de Diego Torres.

Laura Tuny, enfocada en la música.

La canción “Darlo Todo” es una declaración de amor y el deseo de que ese amor perdure en el tiempo. Fusionando el pop con sonidos tropicales, Laura nos trae un ritmo muy sabroso para bailar, para sentir y para compartir.

Siguiendo con su estilo Pop Tropical, en este 2025, Laura lanza su nuevo sencillo titulado “Yo Decido”, el cual es acompañado por su videoclip oficial.

