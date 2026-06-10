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10 de junio de 2026
Femicidio.

El impactante informe médico del asesino de Noelia Rivero: "Alucinaciones, paranoia y riesgo para terceros"

Según las pericias, el autor del femicidio en Temperley es adicto a las drogas, tiene excitación psicomotriz, alucinaciones auditivas e ideación paranoide.

Noelia Rivero, la mujer asesinada a puñaladas en Temperley.

Noelia Rivero, la mujer asesinada a puñaladas en Temperley.

Las pericias psiquiátricas realizadas a Tomás Adrián Núñez, acusado por el femicidio de Noelia Rivero en Temperley, revelaron un complejo cuadro de salud mental atravesado por el consumo problemático de sustancias y alteraciones psiquiátricas severas, que incluye "alucinaciones, paranoia y riesgo para terceros".

Según el informe médico incorporado a la causa, al que tuvo acceso La Unión, el detenido refirió un historial de policonsumo desde los 13 años, con períodos intermitentes de abstinencia tras tratamientos en comunidades terapéuticas religiosas.

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Además, en las semanas previas al crimen, Núñez habría consumido cocaína de manera cotidiana, situación que derivó en "insomnio e hiporexia", de acuerdo al diagnóstico de los profesionales.

El documento describió también “ideación paranoide” centrado en una supuesta infidelidad de la víctima con el hermano de él, junto a un episodio de “excitación psicomotriz” en contexto de policonsumo de cocaína y otras sustancias. El documento también menciona agresiones a terceros y “lagunas mnésicas” sobre lo ocurrido.

Noelia Rivero
El femicida de Noelia Rivero está recluido en la unidad psiquiátrica Melchor Romero.

El femicida de Noelia Rivero está recluido en la unidad psiquiátrica Melchor Romero.

Durante la evaluación, el acusado manifestó “alteraciones de la sensopercepción” y “alucinaciones auditivas” que lo movilizaban emocionalmente. A su vez, el informe detalla la presencia de “ideación tanática vinculada a ideas de desesperanza” respecto de su presente y futuro.

El informe también señala que Núñez negó antecedentes de tratamiento en salud mental, aunque admitió haber consumido medicación para dormir sin prescripción médica. Asimismo, se consignaron antecedentes familiares de depresión.

Los especialistas sostuvieron que persistía un “riesgo cierto e inminente para sí y/o para terceros”, motivo por el cual se dispuso la continuidad de la internación psiquiátrica en la Unidad Penitenciaria Melchor Romero. Allí continuará bajo seguimiento interdisciplinario y tratamiento psicofarmacológico.

Previamente, recibió atención médica en el Hospital Gandulfo, donde ingresó con lesiones cortantes autoprovocadas en el cuello y los brazos.

El femicidio de Noelia Rivero

Noelia Rivero fue asesinada el sábado 1 de junio pasado por su novio, Tomás Núñez, quien le aplicó varias puñaladas dentro de una casa ubicada en Lavalle al 1700, en Temperley Oeste.

La Policía fue al lugar tras recibir el llamado de la propia víctima, quien había alertado que su pareja la tenía encerrada. Cuando los uniformados recibieron la autorización y pudieron entrar, ya era tarde: Núñez la había matado. Al ver que el asesino intentó quitarse la vida, inmediatamente lo redujeron, lo detuvieron y lo trasladaron al hospital.

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