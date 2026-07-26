Cómo fue el apasionado romance entre Yuyito González y Pappo

Yuyito González volvió a quedar en el centro de la escena por el breve romance que mantuvo con Pappo al recordarlo durante su programa, lo que motivó que volvieran a difundirse entrevistas en las que había relatado cómo fue aquella historia.

La ex vedette reveló anécdotas de la relación con el histórico guitarrista de blues y rock, a quien definió como "un tipo extraordinario" y "un loco audaz".

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La referencia surgió mientras señalaba a las críticas que recibe y apuntó: "Se burlaron hasta de mi fe, pero yo los bendigo. Pappo diría 'Buscate un trabajo honesto'".

Consultada nuevamente sobre aquella historia, la presentadora aseguró que conserva un buen recuerdo del guitarrista y explicó por qué la relación fue breve. "Era un tipo bárbaro, igual tuvimos un contacto relativamente corto porque era un señor que tenía muchas mujeres también", sostuvo.

Yuyito Gonzalez recordó a Pappo.

Cómo se conocieron Yuyito González y Pappo

En otra entrevista, Yuyito González sostuvo que conoció a Pappo durante una temporada de verano en Córdoba, cuando ella trabajaba en esa provincia y el músico viajaba con frecuencia por su amistad con David Lebón.

"Para conquistarme, Pappo se tiraba en el medio del asfalto a parar el tránsito acostado. Se tiraba. Era un loco lindo. Se tiraba en el medio de la calle. Era atrevido", relató y reparó en los gustos musicales que ambos compartían, en el sentido más rockero de aquel entonces.

"Como a mí me gustaba mucho Aerosmith, él me llevó a verlos cuando estuvieron en Buenos Aires. Fue un flirteo divino. Besos al cielo para Pappo. No le vamos a poner ningún título. Solamente un flirteo", expresó.

Además de referirse a ese episodio de su vida, afirmó: "Estoy en una etapa de felicísimo celibato" y destacó que no tiene intención de comenzar una nueva relación en el corto plazo: "Lo paso muy bien sola verdaderamente. En este momento no tengo exigencias sexuales, ni sociales, ni de vínculos".