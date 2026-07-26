Cómo fue el apasionado romance entre Yuyito González y Pappo

Yuyito González volvió a quedar en el centro de la escena por el breve romance que mantuvo con Pappo al recordarlo durante su programa, lo que motivó que volvieran a difundirse entrevistas en las que había relatado cómo fue aquella historia.
Yuyito González y Pappo tuvieron un breve romance una varias décadas y la conductora recuerda con mucho cariño al ídolo del rock argentino.
Yuyito González volvió a quedar en el centro de la escena por el breve romance que mantuvo con Pappo al recordarlo durante su programa, lo que motivó que volvieran a difundirse entrevistas en las que había relatado cómo fue aquella historia.
La ex vedette reveló anécdotas de la relación con el histórico guitarrista de blues y rock, a quien definió como "un tipo extraordinario" y "un loco audaz".
La referencia surgió mientras señalaba a las críticas que recibe y apuntó: "Se burlaron hasta de mi fe, pero yo los bendigo. Pappo diría 'Buscate un trabajo honesto'".
Consultada nuevamente sobre aquella historia, la presentadora aseguró que conserva un buen recuerdo del guitarrista y explicó por qué la relación fue breve. "Era un tipo bárbaro, igual tuvimos un contacto relativamente corto porque era un señor que tenía muchas mujeres también", sostuvo.
En otra entrevista, Yuyito González sostuvo que conoció a Pappo durante una temporada de verano en Córdoba, cuando ella trabajaba en esa provincia y el músico viajaba con frecuencia por su amistad con David Lebón.
"Para conquistarme, Pappo se tiraba en el medio del asfalto a parar el tránsito acostado. Se tiraba. Era un loco lindo. Se tiraba en el medio de la calle. Era atrevido", relató y reparó en los gustos musicales que ambos compartían, en el sentido más rockero de aquel entonces.
"Como a mí me gustaba mucho Aerosmith, él me llevó a verlos cuando estuvieron en Buenos Aires. Fue un flirteo divino. Besos al cielo para Pappo. No le vamos a poner ningún título. Solamente un flirteo", expresó.
Además de referirse a ese episodio de su vida, afirmó: "Estoy en una etapa de felicísimo celibato" y destacó que no tiene intención de comenzar una nueva relación en el corto plazo: "Lo paso muy bien sola verdaderamente. En este momento no tengo exigencias sexuales, ni sociales, ni de vínculos".