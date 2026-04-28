Cómo fue el encuentro entre Yuyito González y Mauricio Macri

Mauricio Macri, soltero luego de haber confirmado el final de su relación con Juliana Awada, se cruzó con Amalia Yuyito González , quien supo ser la pareja del actual presidente, Javier Milei. El inesperado acercamiento dio mucho que hablar y generó una ola de rumores.

En Desayuno Americano, el ciclo de Pamela David en América TV , donde mostraron imágenes registradas durante la alfombra roja de la gala de la revista Caras.

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En ese evento de Caras Mauricio Macri y Yuyito González coincidieron y protagonizaron un intercambio breve pero no lograron pasar inadvertidos.

“¿Macri está queriendo acercarse a la ex de Milei? Hay una escena exclusiva de Desayuno en la que pasa Macri y su soltería, con sus ojos de cielo, la mira, le pasa por la nuca y le tira un guiño”, relató Luis Bremer.

Sin título-1 Yuyito Gonzalez, ex de Javier Milei.

“¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien?”, se lo escucha decir a Mauricio Macri, mientras Yuyito González responde con una actitud cómplice y afirmativa.

Mientras que cuando el cronista le consultó a la conductora si lo invitaría a su nuevo programa que comenzará en el mes de mayo, su reacción fue inmediata. “¡Obviooo! Más bien que sí”, señaló alimentando aún más los rumores de este acercamiento.