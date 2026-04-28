Cómo fue el encuentro entre Yuyito González y Mauricio Macri

Mauricio Macri, soltero luego de haber confirmado el final de su relación con Juliana Awada, se cruzó con Amalia Yuyito González, quien supo ser la pareja del actual presidente, Javier Milei. El inesperado acercamiento dio mucho que hablar y generó una ola de rumores.
En Desayuno Americano, el ciclo de Pamela David en América TV, donde mostraron imágenes registradas durante la alfombra roja de la gala de la revista Caras.
El sugestivo saludo de Mauricio Macri a Yuyito González
En ese evento de Caras Mauricio Macri y Yuyito González coincidieron y protagonizaron un intercambio breve pero no lograron pasar inadvertidos.
“¿Macri está queriendo acercarse a la ex de Milei? Hay una escena exclusiva de Desayuno en la que pasa Macri y su soltería, con sus ojos de cielo, la mira, le pasa por la nuca y le tira un guiño”, relató Luis Bremer.
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Yuyito Gonzalez, ex de Javier Milei.
“¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien?”, se lo escucha decir a Mauricio Macri, mientras Yuyito González responde con una actitud cómplice y afirmativa.
Mientras que cuando el cronista le consultó a la conductora si lo invitaría a su nuevo programa que comenzará en el mes de mayo, su reacción fue inmediata. “¡Obviooo! Más bien que sí”, señaló alimentando aún más los rumores de este acercamiento.