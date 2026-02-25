miércoles 25 de febrero de 2026
25 de febrero de 2026
Es un escándalo.

El inesperado dato que involucra a Mauricio Macri y Chloe Bello

Mauricio Macri y Chloe Bello habrían comenzado un romance y Moria Casán reveló una picante información sobre el pasado amoroso de la modelo.

Mauricio Macri vinculado con Chloe Bello.&nbsp;

A partir de un tendal de rumores, Mauricio Macri fue vinculado sentimentalmente con varias figuras del espectáculo. De todos modos, las versiones que comenzaron a correr hablan de un romance con Chloe Bello y ahora se conoció un inesperado dato sobre la modelo.

Mientras que Moria Casán en su programa de El Trece reveló un dato que no pasó desapercibido y que dejó estupefactos a los panelistas de su ciclo.

“Ayer me enteré de algo de Chloe. Leí que ella había estado de novia con la hermana de Macri. La hermana. De Novia”, lanzó Moria Casán. “Será bisexual”, observó Mariá Fernanda Callejón.

“Es medio todo un quilombo de relaciones”, disparó, entre risas, Moria Casán sobre el vínculo amoroso del expresidente con la joven modelo.

Los detalles del romance de Mauricio Macri y Chloe Bello

Previamente, en Puro Show dieron detalles del supuesto romance entre Mauricio Macri y Chloe Bello. “Me dicen que es oficial que Macri está con una modelo que es divina, que es hija de otra exmodelo”, anticipó Fernanda Iglesias antes de dar el nombre de Chloe Bello como la figura señalada.

image
Chloe Bello, vinculada con Mauricio Macri.

“Es variada Chloe, porque estuvo con Cerati, con Tinelli y ahora con Macri…”, observó con picardía “Pochi”. Iglesias reveló que ella fue la que dio el primer paso y la que le mandó el mensaje inicial a Macri. “Ella lo sigue en redes sociales”, añadió.

Por otro lado, Angie Balbiani adoptó una actitud seria y blanqueó: “En el medio se conocen todos con todos. Es más, Chloe la debe conocer a Juliana. Acá frecuentan todos los mismos lugares, las mismas fiestas, todo”.

