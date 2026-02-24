Qué pasa entre Mauricio Macri y una ex de Gustavo Cerati

Mauricio Macri , separado de Juliana Awada , quedó en medio de los rumores de romance con varias figuras del medio y en El Trece aseguraron que el político se está conociendo con Chloe Bello, una modelo que fue pareja de Gustavo Cerati .

“Me dicen que es oficial que Macri está con una modelo que es divina, que es hija de otra exmodelo”, anticipó Fernanda Iglesias en Puro Show ante de dar el nombre de Chloe Bello y vincularla con Mauricio Macri.

“Esto lo contó ayer Yanina Latorre”, explicó Pampito, y la panelista sumó: “Ahora me habló otra persona, que es una exmodelo que se rodea de estas figuras, y me lo da como algo confirmado”.

“Es variada Chloe, porque estuvo con Cerati, con Tinelli y ahora con Macri…”, observó con picardía Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame.

image Chloe Bello, vinculada con Mauricio Macri.

Picantes datos del romance de Mauricio Macri

Fernanda Iglesias reveló que ella fue la que dio el primer paso y la que le mandó el mensaje inicial a Mauricio Macri. “Ella lo sigue en redes sociales”, añadió.

Por otro lado, Angie Balbiani adoptó una actitud seria y blanqueó: “En el medio se conocen todos con todos. Es más, Chloe la debe conocer a Juliana. Acá frecuentan todos los mismos lugares, las mismas fiestas, todo”.