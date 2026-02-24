martes 24 de febrero de 2026
24 de febrero de 2026
Qué pasa entre Mauricio Macri y una ex de Gustavo Cerati

Confirmaron que Mauricio Macri comenzó un romance con Chloe Bello, una modelo que fue pareja de Gustavo Cerati. Aseguran que ella dio el primer paso.

Mauricio Macri, cerca de una ex de Gustavo Cerati.

Mauricio Macri, cerca de una ex de Gustavo Cerati. 

“Esto lo contó ayer Yanina Latorre”, explicó Pampito, y la panelista sumó: “Ahora me habló otra persona, que es una exmodelo que se rodea de estas figuras, y me lo da como algo confirmado”.

“Es variada Chloe, porque estuvo con Cerati, con Tinelli y ahora con Macri…”, observó con picardía Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame.

Chloe Bello, vinculada con Mauricio Macri.

Chloe Bello, vinculada con Mauricio Macri.

Picantes datos del romance de Mauricio Macri

Fernanda Iglesias reveló que ella fue la que dio el primer paso y la que le mandó el mensaje inicial a Mauricio Macri. “Ella lo sigue en redes sociales”, añadió.

Por otro lado, Angie Balbiani adoptó una actitud seria y blanqueó: “En el medio se conocen todos con todos. Es más, Chloe la debe conocer a Juliana. Acá frecuentan todos los mismos lugares, las mismas fiestas, todo”.

