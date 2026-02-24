Los Andes bancó el paro de la AFA con una postura contundente

Los Andes se expresó después de que el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional decidiera suspender la fecha 9 del Torneo Apertura y todos los partidos programados entre el 5 y 8 de marzo, y ratificó su apoyo a las autoridades de la AFA .

A través de un comunicado oficial, el club de Lomas de Zamora señaló que “acompaña” la medida tomada por la Asociación del Fútbol Argentino en repudio al llamado a indagatoria de su presidente, Claudio Tapia , y de su tesorero, Pablo Toviggino , luego de un pedido de la ARCA en la causa que investiga la retención indebida de aportes.

Se le escapó. Los Andes no lo pudo aguantar y Ciudad de Bolívar se lo empató en el final

“En unidad con los demás miembros de la Liga Profesional de Fútbol, acompañamos la medida dispuesta para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo, frente a las reiteradas presiones políticas, judiciales y mediáticas que buscan condicionar el desenvolvimiento institucional de la AFA y de cada una de sus entidades afiliadas”, remarcó el club que preside Omar Plaini.

Esta postura tomada por el Milrayitas se sustenta -de acuerdo al texto publicado en las diferentes redes sociales- “en defensa de la autonomía, la independencia y la capacidad organizativa que ha distinguido al fútbol argentino a lo largo de su trayectoria”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublosandes/status/2026298890454958405&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial



Ante los hechos de público conocimiento vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino, el Club Atlético Los Andes reafirma con firmeza su convicción histórica en defensa de la autonomía, la independencia y la capacidad organizativa que han distinguido al… pic.twitter.com/OKC70eMI4K — Club Los Andes (@clublosandes) February 24, 2026 Club Los Andes.

Y en esa línea, agregó: “Nuestro fútbol nació y creció bajo el amparo de sus instituciones. Por ello, rechazamos toda injerencia externa que pretenda alterar el normal funcionamiento de un órgano autónomo, cuya legitimidad se sustenta en sus estatutos y en la voluntad de los clubes que lo conforman”.

Qué partido no jugará Los Andes por el paro del fútbol

La fecha de la Primera Nacional que se postergará tras la decisión tomada en la última reunión del Comité Ejecutivo será la fecha 4. Ese fin de semana, el elenco de Lomas tenía que jugar ante Deportivo Madryn, en condición de visitante, y de mantenerse todo igual, este compromiso será reprogramado.

Hasta el momento, no hay información sobre si esta jornada se jugará a la semana siguiente, o entre semana, o se reprogramará para más adelante, de acuerdo a las posibilidades que permitan el calendario.