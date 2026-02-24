martes 24 de febrero de 2026
24 de febrero de 2026
Desgarrador.

"Mamá necesita duelarte en paz": cerrarán la cuenta que pedía justicia por Joaquín Ruffo

Natalia Ciak habló tras el suicidio del autor del crimen y confirmó que no funcionará más el perfil en memoria de Joaquín Ruffo, el nene asesinado en Lomas.

Natalia Ciak y su hijo, Joaquín Ruffo.

Natalia Ciak, mamá de Joaquín, fue su voz en todo este tiempo. Desde el día del cruel asesinato, se puso al hombro la pesada mochila de pedir justicia por el asesinato de su hijo, mientras su exesposo estaba preso en el penal de Melchor Romero. Sin embargo, el suicidio del asesino en su celda profundizó aún más este doloroso proceso.

Joaquín Ruffo tenía 8 años cuando su papá Alejandro Ruffo lo asfixió. 
Urgente.

Se suicidó en la cárcel el hombre que mató a su hijo Joaquín Ruffo para "dejarle un mensaje a su mamá"
Natalia Ciak junto a su hijo, Joaquín Ruffo.
Reacción.

La madre de Joaquín Ruffo: "Nada me devuelve a mi hijo"

Para Natalia, la lucha terminó. Ahora comienza un proceso de duelo que intentará transitar con la mayor paz posible. Así lo expresó en un posteo que hizo en redes sociales, donde avisó que cerrará la cuenta que pedía justicia por Joaquín.

Las palabras de Natalia Ciak

FotoJet (7)
“Mamá necesita duelarte en paz. Ya nada tiene marcha atrás”. Con esa frase comienza la publicación que hizo Natalia en su cuenta de Instagram, donde expresó sus sensaciones sobre este momento.

Quién quitó tu vida no está... Pero tu memoria no queda ligada ni a él ni a lo sucedido... Quiero quede ligada a quién serás eternamente, un niño dulce, compañero, valiente, inteligente, deportista... y más”, agregó la madre de Joaquín.

En sintonía, confirmó que@justiciaporjoaco va a cerrar como página mañana”. En dicha cuenta se reunían los pedidos de justicia por el nene asesinado y se difundía la lucha de Natalia.

La mamá del nene asesinado insistió en que “la violencia vicaria crece”, en referencia al agresor que utiliza a los hijos para causar un daño a la madre, tal como ocurrió en este caso. “No es un adiós, es trabajar desde otro lugar para que no haya más niños ni niñas en listas que no deberían existir”, añadió Natalia, y cerró con un agradecimiento por el apoyo: “Gracias por estar, porque es eso... estar. Joaquín y mamá”.

natalia ciak
El posteo de Natalia en sus redes sociales.

