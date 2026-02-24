"Mamá necesita duelarte en paz": cerrarán la cuenta que pedía justicia por Joaquín Ruffo

La semana pasada hubo un giro trágico en el caso de Joaquín Ruffo , el nene de 8 años asesinado por su padre en Lomas de Zamora . Alejandro Ruffo, autor del crimen, se suicidó en la cárcel . Tras confirmarse la noticia, la madre del chico rompió el silencio con un desgarrador posteo.

Natalia Ciak , mamá de Joaquín, fue su voz en todo este tiempo. Desde el día del cruel asesinato, se puso al hombro la pesada mochila de pedir justicia por el asesinato de su hijo, mientras su exesposo estaba preso en el penal de Melchor Romero. Sin embargo, el suicidio del asesino en su celda profundizó aún más este doloroso proceso.

Urgente. Se suicidó en la cárcel el hombre que mató a su hijo Joaquín Ruffo para "dejarle un mensaje a su mamá"

Para Natalia, la lucha terminó. Ahora comienza un proceso de duelo que intentará transitar con la mayor paz posible. Así lo expresó en un posteo que hizo en redes sociales, donde avisó que cerrará la cuenta que pedía justicia por Joaquín.

“Mamá necesita duelarte en paz. Ya nada tiene marcha atrás” . Con esa frase comienza la publicación que hizo Natalia en su cuenta de Instagram, donde expresó sus sensaciones sobre este momento.

“Quién quitó tu vida no está... Pero tu memoria no queda ligada ni a él ni a lo sucedido... Quiero quede ligada a quién serás eternamente, un niño dulce, compañero, valiente, inteligente, deportista... y más”, agregó la madre de Joaquín.

En sintonía, confirmó que “@justiciaporjoaco va a cerrar como página mañana”. En dicha cuenta se reunían los pedidos de justicia por el nene asesinado y se difundía la lucha de Natalia.

La mamá del nene asesinado insistió en que “la violencia vicaria crece”, en referencia al agresor que utiliza a los hijos para causar un daño a la madre, tal como ocurrió en este caso. “No es un adiós, es trabajar desde otro lugar para que no haya más niños ni niñas en listas que no deberían existir”, añadió Natalia, y cerró con un agradecimiento por el apoyo: “Gracias por estar, porque es eso... estar. Joaquín y mamá”.