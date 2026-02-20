La madre de Joaquín Ruffo, tras el suicidio del filicida de Lomas de Zamora: "Nada me devuelve a mi hijo"

Natalia Ciak , madre de Joaquín Ruffo , el nene de 8 años que fue asesinado por su padre en Lomas de Zamora , admitió estar "el shock" al enterarse del suicidio del filicida, y expresó su indignación: "Nada me devuelve a mi hijo".

Consultada por La Unión apenas conocida la noticia de que Alejandro Ruffo se había quitado la vida en su celda de la Unidad Penitenciaria N°34 de Melchor Romero, contó que "se suicidó en el calabozo con una sabana", aunque reconoció no saber más detalles.

Posteriormente, dejó un mensaje más extenso en su estado de whatsapp, donde expresó su indignación: "Cobarde, miserable, hdp con todas las letras. Nada me devuelve lo que jamas deberías haber tocado porque Joa era sagrado, único, y no te merecía... no nos merecías".

"Terminaste con tu patetica vida porque fuiste poco hombre, no padre. Un manipulador emocional. Me mataste en vida. Viviste en tu mente tu propio infierno de tu accionar consciente. Ahora vas ahí, al mismísimo infierno", agregó.

Semanas atrás había reclamado avances en la causa, debido a los resultados de una pericia psiquiatrica para determinar su estado de salud mental, que demorada el desarrollo de la investigación por el filicidio.

El suicidio de Alejandro Ruffo

Alejandro Ruffo se habría colgado con una sábana, atada por un extremo a la ventana de la celda N° 85 y por el otro entrelazada a su cuello. Los internos intentaron ayudarlo, cortando la sábana y haciéndole reanimación, pero no lo lograron.

El hecho fue advertido cuando personal del penal realizaba una recorrida de rutina y escuchó gritos provenientes del Pabellón N° 4, donde finalmente se constató el fallecimiento en el lugar.

Interviene la UFI N° 3 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso la apertura de actuaciones por “suicidio”, mientras que en el lugar del hecho, actuaron los peritos y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia.

El filicidio de Joaquín Ruffo

El imputado estaba detenido desde el año pasado, bajo la carátula de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y con el fin de causar sufrimiento a su cónyuge”, luego de que asfixió a su pequeño hijo, el pasado 5 de agosto, porque su esposa le había pedido el divorcio.

Ruffo ya había intentado suicidarse minutos después de matar a su hijo, pero no lo logró y se recuperó semanas después en el Hospital Gandulfo, donde confesó el crimen y el móvil del mismo.

Al momento, quedaba pendiente una pericia psiquiátrica al hombre para determinar el estado de salud mental del imputado. Una vez finalizada esa etapa, la fiscalía debía pedir el cierre de la investigación y se definiría si Ruffo tenía que ser llevado a juicio, o era inimputable.