Crimen del mecánico: fijaron la fecha de la audiencia por el asesinato de Enzo Capis

El crimen del mecánico Enzo Gabriel Capis , ocurrió cuando la víctima manejaba su auto.

Las autoridades judiciales a cargo de la causa por el crimen del mecánico Enzo Gabriel Capis , asesinado en Villa Fiorito , fijaron la fecha de la audiencia preliminar del juicio, en la que las partes del caso acordarán las pruebas que serán incorporadas en los debates.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que la convocatoria fue designada para el 23 de febrero del 2026, día clave para definir los detalles del proceso en el que será juzgado el acusado por el hecho ocurrido a principios del año pasado.

El imputado es el exsuegro de la víctima, quien habría actuado a modo de venganza, al enterarse de que el joven tenía una relación de pareja con su hija adolescente. El hombre está detenido, con prisión preventiva .

La madrugada del ataque, sucedido la madrugada del 24 de febrero del 2024, la víctima fue baleada en la esquina de las calles Pilar y Darwin, cuando manejaba una camioneta Ford F100 de color verde que terminó chocando contra un poste de luz ubicado en la intersección de las calles José León Suárez y Benito Pérez.

El muchacho fue trasladado por una ambulancia al Hospital Evita, donde fue operado de urgencia. Lamentablemente, no pudieron salvar su vida por la gravedad de la herida que presentaba al momento de ingresar al centro de salud.

Enzo, el mecánico asesinado. Enzo Gabriel Capis, la víctima del crimen en Villa Fiorito.

El móvil del crimen del mecánico

De acuerdo a los testimonios de la familia de Enzo, todo indica que se trató de una venganza. Sucede que el joven había trabajado en el taller mecánico de Liway y estuvo en pareja con su hija de 16 años.

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, que caratuló el hecho como "homicidio".