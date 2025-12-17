miércoles 17 de diciembre de 2025
17 de diciembre de 2025
Investigación.

Crimen en Llavallol: cayeron dos sospechosos por el asesinato de Lautaro Goméz y ya son seis los detenidos

La víctima fue asesinada delante de su novia, en Llavallol, y le robaron el auto. La Justicia sospecha que los últimos detenidos simulaban ser policías.

Lautaro Gómez, el joven asesinado en Llavallol.

Lautaro Gómez, el joven asesinado en Llavallol.

Dos hombres que estarían implicados en el crimen de Lautaro Iván Gómez, fueron detenidos en las últimas horas y serán indagados este miércoles en el marco de la investigación por el asesinato del joven de 19 años baleado en Llavallol.

Según precisaron a este medio, en poder los sujetos arrestados recientemente, las autoridades secuestraron una campera de la Policía Bonaerense, razón por la que no descartan que hayan adoptado la modalidad de simular que eran efectivos de la fuerza para engañar a la víctima con un falso allanamiento.

Los próximos días serán claves para determinar la vinculación en el hecho de los últimos apresados. Por ahora, no está definida su situación procesal. Ambos fueron arrestados por la DDI de Lomas de Zamora, durante allanamientos en Villa Centenario y Lanús.

Este miércoles, serán trasladados a la UFI 11 de Lomas, donde serán indagados. En caso de negarse a declarar, podrían hacer uso de ese derecho.

Homicidio en Llavallol

El hecho se produjo el sábado 25 de octubre último en el cruce de Juana Azurduy y Silva, en Llavallol, cuando Lautaro Gómez y su pareja estaban a bordo de un VW Gol rojo, oportunidad en la que aparecieron en escena los malvivientes, quienes circulaban en una camioneta Chevrolet Tracker azul.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, los delincuentes llegaron en una camioneta Chevrolet Tracker azul. Luego de atacar a la víctima, se apoderaron de su VW Gol y huyeron en ambos vehículos.

A raíz de un impacto de bala en la cabeza, Gómez fue traslado de urgencia al Hospital Norberto Piacentini de Llavallol, donde falleció a las pocas horas de su ingreso.

La Policía llevó a cabo un rapido operativo e interceptó la Chevrolet Tracker, con tres hombres, de 48, 40 y 27 años, y una mujer, de 22.

