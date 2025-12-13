La Policía de Lomas de Zamora detuvo a dos sicarios por el crimen de una joven en Burzaco

Aylen Valdez, víctima de sicarios en Burzaco.

Dos jóvenes de 16 y 19 años fueron detenidos en las últimas horas acusados de ser los sicarios que asesinaron a tiros a una joven baleada con su hijo en brazos en Burzaco, en el marco de un presunto ajuste de cuentas.

Ambos fueron apresados durante un operativo de la DDI de Lomas de Zamora, supervisado por la fiscalía a cargo de la investigación, que identificó a los supuestos autores del hecho cometido días atrás, gracias a las cámaras de seguridad y el aporte de los testigos que lo reconocieron.

Según informaron las autoridades del caso, la víctima, llamada Aylen Valdez, fue ejecutada a tiros el lunes pasado por la noche en la intersección de Prieto y Derqui, donde también resultó herido su pareja, con un impacto de bala en el cuello.

La principal hipótesis de los investigadores es que el homicidio habría sido cometido por asesinos contratados por una persona dedicada a la venta de drogas, que se disputa el territorio con otras bandas que también operan en la zona.

FotoJet - 2025-12-09T180704.327 La joven asesinada por sicarios en Burzaco. Los sicarios detenidos En el caso del presunto asesino de 19 años cuya casa fue allanada la casa de la calle Morel, a solo siete cuadras de donde terminaron con la vida de la joven. En la vivienda, secuestraron un arma de fuego. El otro sospechoso arrestado, que es menor de edad, fue sorprendido en el interior de una propiedad ubicada sobre la calle Vidal. Ambos están a disposición de la UFI 5 de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora.

Compartí esta nota en redes sociales:







