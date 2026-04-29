Día del Animal: advierten sobre los problemas difíciles de detectar en las mascotas

En el marco del Día del Animal , especialistas de un laboratorio de Lomas de Zamora advirtieron sobre las enfermedades parasitarias y fúngicas que pueden transmitirse de mascotas a personas, especialmente a niños, y remarcaron la importancia de la prevención, los controles veterinarios y los hábitos de higiene.

María Alejandra Timinskas y Luciana Fernández son bioquímicas y están a cargo de la dirección técnica del laboratorio BioMAT (situado en Cerrito 1506 ), espacio donde llevan a cabo análisis clínicos de baja y alta complejidad, estudios bacteriológicos, cultivos y estudios de agua. En el último tiempo, ambas profesionales se especializaron y enfocaron su trabajo en las enfermedades producidas por parásitos y hongos, las cuales afectan tanto a personas como también a animales, incluidas las mascotas que comparten espacios con los humanos.

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El laboratorio está ubicado en Lomas de Zamora: allí se hacen distintos análisis para determinar enfermedades relacionadas con las mascotas.

“Ese vínculo hermoso que se produce entre un humano y una mascota puede derivar en enfermedades, sobre todo en los infantes. Para prevenirlas, es necesario tomar ciertos cuidados y recaudos , como así también conocerlas para poder actuar ante determinados casos”, expresó María Alejandra.

En Lomas de Zamora refuerzan la importancia de la prevención y el control

Las enfermedades parasitarias son, según la visión de Timinskas, los principales riesgos a los que se exponen los niños y niñas al estar en contacto directo con sus mascotas: “Un animal que está contaminado con parásitos, al hacer sus deposiciones, pone en riesgo a los más pequeños, que suelen jugar en los jardines de la casa”.

Al ser consultada sobre los métodos de prevención, María Alejandra fue clara e indicó que lo primero que se debe evitar es que la mascota esté contagiada de alguna parasitosis. “Es fundamental hacer las visitas periódicas al veterinario y que reciban el tratamiento de desparasitación”, exclamó.

“Además, es indispensable controlar a los niños para que no estén en contacto con la materia fecal de los perros o gatos, ya sea en casa o en espacios exteriores, como así también que le laman la cara”, dijo la especialista, que también recomendó el hábito de la higiene de las manos con agua y jabón luego de tocar a un animal.

d08d2fef-55cf-448c-8f04-0074ef559817 Los niños son vulnerables ante las enfermedades parasitarias y fúngicas.

Por otra parte, las mascotas también pueden sufrir y trasmitir enfermedades relacionadas con los hongos. “La falta de pelaje, el enrojecimiento de la piel o la picazón en alguna parte del cuerpo son síntomas de este tipo de afecciones, que pueden trasmitirse a los humanos. Es fundamental acudir a un veterinario para saber cómo proseguir y, sobre todo, para evitar el contagio”, indicó.

Malestar estomacal, diarrea y fiebre, como así también cambios en el comportamiento, complicaciones en la conciliación del sueño, picazón en la zona anal o lesiones en la piel, son los primeros indicadores de una parasitosis en los infantes, por lo que es necesario llevarlos a un pediatra.

Un trabajo indispensable

“En nuestro laboratorio realizamos los análisis necesarios para detectar huevos de parásitos u hongos. Esto es fundamental para llegar a un diagnóstico preciso y que el médico pueda determinar un tratamiento adecuado”, expresó Timinskas.

En el Día del Animal, tanto María Alejandra como Luciana pidieron que los adultos enseñen a los más chicos las maneras correctas de cuidar al animal. “Eso, sin dudas, generará un vínculo sano y respetuoso entre humano y animal”, cerraron.