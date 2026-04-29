Andrea Rincón contó detalles de su encuentro con Lionel Messi

Andrea Rincón volvió a hablar de su fugaz romance con Lionel Messi y esta vez dio más detalles de su encuentro íntimo con el capitán de la Selección Argentina. Incluso la actriz aseguró que le terminó dando suerte al futbolista.

Todo ocurrió en una charla con Martín Cirio cuando el streamer le preguntó directamente por cómo fue el encuentro que mantuvo con el crack rosarino.

"Messi" Porque Andrea Rincón lo prendió fuego con Martin Cirio: "Cuando estuve con Messi el no estaba con Antonella. Es más lo se porque periodistas me llamaron y me dijeron que estaba solo. No miento". pic.twitter.com/4tsqc5Ob6E

Andrea Rincón reconoció que ella tenía 24 años y que le había anticipado que "traía suerte" y al otro día él hizo un gol. "Se habló de un vínculo con Messi, ¿qué fue lo que pasó con él?", le consultó Martín Cirio.

La ex Gran Hermano anticipó sabiendo de las críticas que iba a recibir: “Me van a dar por todos lados”. Y amplió sobre el tema: "Imaginate que cuando esto pasó yo tenía 24 años. Es más, al otro día él metió un gol. Yo cuando lo vi le dije: ‘Yo traigo suerte’. Yo ya había tomado unas copitas de más”.

image Andrea Rincón habló de su encuentro con Lionel Messi.

El picante detalle que contó Andrea Rincón

Andrea Rincón afirmó que Lionel Messi no estaba en pareja con Antonela Roccuzzo cuando pasó esa noche con ella. "La verdad es que es real, él no estaba con Antonela, es lo único que voy a decir, no le fue infiel a Antonela. No estaba porque lo sé. Me habían llamado muchos periodistas, así que no mentí, no miento, no le fue infiel, no estaba con ella", contó.

Para poner más picante a la charla, Martín Cirio le consultó por un particular detalle del futbolista en la intimidad: “¿Tiene un lindo cul... no?“, y Andrea Rincón entre sonrisas comentó: ”Sí“.