Revelan que Emilia Mernes intentó seducir a un jugador de la Selección: "No es Messi ni De Paul"

Emilia Mernes quedó en el centro de la escena después de que Tini Stoessel dejó de seguirla en Instagram, en medio de un conflicto entre ambas, y también por los rumores de romance de la entrerriana con un futbolista de la Selección Argentina.

En ese contexto y en medio de las versiones, Ángel de Brito reveló en LAM que Emilia Mernes habría intentado seducir a un jugador de la Selección Argentina que está casado. También el conductor descartó que se trate de Lionel Messi o Rodrigo De Paul , novio de Tini Stoessel.

Es un escándalo. Qué pasó entre Emilia Mernes y futbolista casado de la Selección Argentina

¿Qué onda? Por qué Antonela y las esposas de la Selección "detestan" a Emilia Mernes

“Los chats no fueron con Messi ni con De Paul. Las botineras son amigas y fueron solidarias”, aseguró Ángel de Brito sobre Emilia Mernes causando la gran sorpresa de todas sus compañeras.

Pilar Smith le preguntó sin vueltas: “¿Lo de los chats con jugadores casados es verdad por eso se solidarizan?”. Y el conductor aclaró: “Plural no”, dando a entender que se trataría de un solo futbolista en cuestión.

"Se pudrió todo" Porque Angel De Brito confirma que Emilia Mernes le fue infiel a Duki y que mantuvo conversaciones con uno de los jugadores de la Scaloneta casado: "La esposa del jugador lo perdonó a él". pic.twitter.com/IOpE9kv3cQ

"¿Un solo jugador de la Selección? ¿Casado?", le preguntaron de inmediato. Y él afirmó: "Sí". "¿Y la mujer lo sabe?", indagaron las panelistas. A lo que el conductor señaló: "Sí, lo hablaron y ella lo perdonó a él, a ella la cruz". El conductor optó por no ventilar el nombre del jugador en cuestión y rápidamente mandó a un corte jugando al misterio.

Embed YA VA SIENDO MOMENTO QUE EMILIA MERNES SALGA A DESMENTIR



JUAN ETCHEGOYEN refuerza LA DATA que circula alrededor de la FEROZ INTERNA entre TINI STOESSEL y EMILIA MERNES



Habla de UN CHAT: una conversación de EMILIA con un FUTBOLISTA de la SELECCIÓN ARGENTINA, quien le… pic.twitter.com/ZgPf3eVB0B — Pretty Little Chismes (@plchismes) March 23, 2026

¿Emilia Mernes coqueteó con Leandro Paredes?

De todos modos, Juan Etchegoyen aseguró que se trata de Leandro Paredes, el actual futbolista de Boca Juniors. “Los rumores en redes vienen desde hace rato”, aseguró.

“Este fin de semana surgió un chat que es, supuestamente, una conversación entre Emilia Mernes con un futbolista de la selección argentina. Él le diría ‘cuándo me vas a venir a ver a La Bombonera’. Ese es el chat que apareció las últimas horas. Esos son trascendidos”, afirmó el periodista en diálogo con el ciclo de Manu Jove.

camila galante y leandro paredes Leandro Paredes, vinculado con Emilia Mernes, con su esposa Camila Galante.

Leandro Paredes está en pareja con Camila Galante y tienen tres hijos en común: Victoria, Giovanni y Lautaro, el integrante más reciente de la familia, nacido en marzo de 2025. La pareja, casada desde 2017, comparte frecuentemente momentos familiares en redes sociales.