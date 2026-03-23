Tini Stoessel festejó su cumpleaños y lanzó una bomba: ¿está embarazada?

Tini Stoessel festejó su cumpleaños número 29 durante su show en Córdoba y sopló las velitas en el escenario. La artista recibió la visita de Rodrigo de Paul , quien se animó a cantar ante todo su cumple, y hasta habló de su supuesto embarazo.

“Está con su gira de Futtura, se fue para Córdoba y dio dos shows, el primero de sus shows el viernes 20 y el sábado 21 es el que coincidió con su cumpleaños. Es por eso que lo vemos a Rodrigo de Paul soplando las velitas con ella arriba del escenario”, relató May Martorelli en Arriba Argentinos , en El Trece.

Romper el chanchito. Cuánto gastarán Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en su casamiento

La presencia del futbolista generó que los fans de Tini Stoessel comenzaran a corear pedidos de casamiento. “Las chicas le empiezan a cantar ‘que se case, que se case’ y ella reacciona diciendo que sí”, describió Martorelli.

La periodista mencionó otro de los momentos más llamativos de esa noche: “Hay otro momento donde ella sube la vara un poco más y después de haber hablado de casamiento, habla de embarazo”.

“Si yo en algún momento les digo que me tengo que ir al camarín es porque estoy en una situación. También ustedes me pueden hacer una seña como de ‘Tini te manchaste’”, dijo la artista dando a entender que no está esperando un bebé.

Luego, según explicaron en el programa, dejó en claro su situación actual y el momento en el que dijo: “por ahora no”, descartando así cualquier versión.

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Las indirectas de Tini Stoessel a Emilia Mernes

Mientras que durante el recital Tini Stoessel se dio el momento de deslizar algunas indirectas para Emilia Mernes, en medio del revuelo mediático entre ambas.

“En un momento dijo así como que ‘los amigos verdaderos se cuentan con una sola mano’”, contó Martorelli y reveló que la cantante decidió sacar de su repertorio de temas los que interpretó junto a Emilia Mernes: “Sacó La Original y Blackout”, reveló.