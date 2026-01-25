Cuánto gastarán Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en su casamiento

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul iban a casarse a fines del año pasado y la boda finalmente será en diciembre de 2026, posiblemente entre los días 20 y 28 de ese mes. También salieron a la luz detalles de la fiesta que planean y cuánto costará.

En LAM contaron detalles sobre la impresionante boda que tendrá detalles de lujo y sin reparar en gastos. “Ya lo están empezando a contar en su círculo íntimo. Tengo amigos en Miami que me dijeron que ya fueron invitados de palabra, aunque todavía no recibieron la invitación formal”, aseguraron en LAM.

En cuanto a la fecha, la boda se realizaría entre el 20 y el 28 de diciembre, aprovechando el receso del fútbol en buena parte del mundo. También trascendió que la pareja planea dividir su vida entre Buenos Aires y Miami. Mientras tanto, se encuentran construyendo una casa en San Isidro, donde proyectan instalarse cuando estén en el país.

Entre los nombres de los invitados figuran, Chris Martin (líder de Coldplay), Alejandro Sanz, Ricky Martin, Lionel Messi y el resto del plantel de la Selección Argentina.

Del mundo de la música también dirán presente Nicky Nicole, Emilia Mernes y María Becerra, entre otros artistas cercanos a Tini Stoessel.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, sin reparar en gastos

Según sumaron en Lape Club Social, solo el alquiler del salón asciende a unos 50 mil dólares por dos jornadas. A ese monto se suman los costos de mantelería, flores, técnica, shows y catering, que se contratan de manera independiente.

El catering para los invitados VIP estaría valuado en aproximadamente 150 mil dólares, mientras que los shows musicales y la técnica sumarían otros 200 mil. Tini tendría previstos al menos tres cambios de vestuario, con un valor estimado en 50 mil dólares.