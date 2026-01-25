domingo 25 de enero de 2026
25 de enero de 2026
Romper el chanchito.

Cuánto gastarán Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en su casamiento

Se conocieron detalles y la fecha del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul de la enorme cifra en dólares que desembolsarán.

Tini y Rodrigo de Paul, juntos.
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul iban a casarse a fines del año pasado y la boda finalmente será en diciembre de 2026, posiblemente entre los días 20 y 28 de ese mes. También salieron a la luz detalles de la fiesta que planean y cuánto costará.

En LAM contaron detalles sobre la impresionante boda que tendrá detalles de lujo y sin reparar en gastos. “Ya lo están empezando a contar en su círculo íntimo. Tengo amigos en Miami que me dijeron que ya fueron invitados de palabra, aunque todavía no recibieron la invitación formal”, aseguraron en LAM.

En cuanto a la fecha, la boda se realizaría entre el 20 y el 28 de diciembre, aprovechando el receso del fútbol en buena parte del mundo. También trascendió que la pareja planea dividir su vida entre Buenos Aires y Miami. Mientras tanto, se encuentran construyendo una casa en San Isidro, donde proyectan instalarse cuando estén en el país.

image
Se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Entre los nombres de los invitados figuran, Chris Martin (líder de Coldplay), Alejandro Sanz, Ricky Martin, Lionel Messi y el resto del plantel de la Selección Argentina.

Del mundo de la música también dirán presente Nicky Nicole, Emilia Mernes y María Becerra, entre otros artistas cercanos a Tini Stoessel.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, sin reparar en gastos

Según sumaron en Lape Club Social, solo el alquiler del salón asciende a unos 50 mil dólares por dos jornadas. A ese monto se suman los costos de mantelería, flores, técnica, shows y catering, que se contratan de manera independiente.

El catering para los invitados VIP estaría valuado en aproximadamente 150 mil dólares, mientras que los shows musicales y la técnica sumarían otros 200 mil. Tini tendría previstos al menos tres cambios de vestuario, con un valor estimado en 50 mil dólares.

