lunes 22 de diciembre de 2025
Escribinos
22 de diciembre de 2025
Preocupación.

Por qué Tini Stoessel pasó por el quirófano tras su show con Miranda

Luego de ser invitada de Miranda! Tini Stoessel se sometió a una operación en una clínica y Rodrigo de Paul la estuvo acompañando.

Tini Stoessel, pareja de Rodrigo de Paul.
Tini Stoessel, pareja de Rodrigo de Paul.

El procedimiento, según reveló el periodista Fede Flowers, consistió en un recambio de prótesis mamarias, a un año de su primera cirugía estética.

Lee además
Wanda Nara y Mauro Icardi.
Todo mal.

Con quién pasarán Navidad las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi
Lali Espósito no para.
Sin vueltas.

La contundente respuesta de Lali Espósito a un libertario en las redes sociales

Con un mensaje en las redes sociales, Fede Flowers detalló en sus redes sociales cómo fue la jornada de la cantante y cómo se realizó la intervención.

Cómo fue la operación a la que se sometió Tini Stoessel

"La operación se llevó a cabo cerca de las 10 AM de este domingo en la clínica Zabala, llegó acompañada de Rodrigo de Paul, luego de haber cantado anoche con Miranda", escribió.

Además, agregó que "el ingreso y la hospitalización fueron bajo un máximo protocolo de seguridad", lo que muestra el cuidado con el que se manejó todo el proceso.

image
La operación de Tini Stoessel.

La operación de Tini Stoessel.

A comienzos de 2025, Tini Stoessel había compartido en sus plataformas digitales los resultados de aquella operación estética, generando gran repercusión entre sus seguidores.

Este tipo de recambio de prótesis suele realizarse tanto por cuestiones médicas, como roturas o complicaciones, como por decisión personal.

La cirugía llega después de meses de intensa actividad, como su participación festival Futttura, colaboraciones con María Becerra y Miranda!, y múltiples presentaciones que la mantuvieron en el centro de la escena.

Temas
Seguí leyendo

Con quién pasarán Navidad las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

La contundente respuesta de Lali Espósito a un libertario en las redes sociales

La Plaza Grigera se copó de música y solidaridad por Navidad: las mejores fotos

Duki anunció que se toma un descanso de la música: los motivos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Laura Ubfal, contra un colega. 
Todo mal.

Laura Ubfal contó con qué conductor no volvería a trabajar jamás

Las más leídas

Te Puede Interesar

Duki se aleja de la música. 
Sorpresa.

Duki anunció que se toma un descanso de la música: los motivos