Por qué Tini Stoessel pasó por el quirófano tras su show con Miranda

El procedimiento, según reveló el periodista Fede Flowers, consistió en un recambio de prótesis mamarias, a un año de su primera cirugía estética.

Con un mensaje en las redes sociales, Fede Flowers detalló en sus redes sociales cómo fue la jornada de la cantante y cómo se realizó la intervención.

"La operación se llevó a cabo cerca de las 10 AM de este domingo en la clínica Zabala, llegó acompañada de Rodrigo de Paul, luego de haber cantado anoche con Miranda", escribió.

Además, agregó que "el ingreso y la hospitalización fueron bajo un máximo protocolo de seguridad", lo que muestra el cuidado con el que se manejó todo el proceso.

image La operación de Tini Stoessel.

A comienzos de 2025, Tini Stoessel había compartido en sus plataformas digitales los resultados de aquella operación estética, generando gran repercusión entre sus seguidores.

Este tipo de recambio de prótesis suele realizarse tanto por cuestiones médicas, como roturas o complicaciones, como por decisión personal.

La cirugía llega después de meses de intensa actividad, como su participación festival Futttura, colaboraciones con María Becerra y Miranda!, y múltiples presentaciones que la mantuvieron en el centro de la escena.