Duki anunció que se toma un descanso de la música: los motivos

Duki , uno de los referentes del rap y el trap argentino en los últimos años , sorprendió a sus miles de fieles seguidores al anunciar que se toma un descanso de la música por tiempo indefinido, luego de más 10 años de carrera en la industria.

Mauro Lombardo, el nombre real de Duki , inició su carrera haciendo freestyle en la competencia “El quinto escalón”, para luego dar el gran salto a la música grabada en el 2017, con éxitos mundiales como “She don't give a FO” y “Hello Cotto”.

Los motivos. Los Rolling Stones cancelan los planes para una gira en 2026

La decisión de tomarse “un descanso” fue anunciada a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde agradeció a sus fanáticos por haberlo acompañado durante su camino al estrellato, ayudándolo a posicionarse como uno de los artistas argentinos más conocidos a nivel mundial.

“Gracias por otro año hermoso juntos, gracias por seguirme eligiendo, y gracias por estos casi 10 años haciendo música, y 9 tocando en vivo por y para ustedes”, escribió en su posteo.

image Duki se expresó en las redes sociales.

Junto a un video que resume sus años arriba del escenario, le dedicó unas dulces palabras a su público: “Otro año para el cofre de los recuerdos, espero que hayan disfrutado de cada show tanto como yo. Ojalá terminen su año en familia, con sus seres queridos y que cierren el año de la mejor manera, para los que tuvieron un año difícil, el que viene seguramente va a ser mucho mejor, se los prometo”.

Finalmente, el artista comunicó su drástica decisión a sus seguidores pero dejando la puerta abierta a un futuro regreso: “Ahora sí llegó el momento de descansar. Los amo con el alma, mis diablas y diablos, hasta la próxima…”.