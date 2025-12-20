sábado 20 de diciembre de 2025
20 de diciembre de 2025
Los motivos.

Los Rolling Stones cancelan los planes para una gira en 2026

Se confirmó que los Rolling Stones, íconos del rock, se bajaron del periplo que iban a encarar en 2026 en Reino Unido y otros países europeos.

Los Rolling Stones decidieron cancelar los planes para una gira que preveían para 2026 en el Reino Unido y varios escenarios en Europa, según reportó el diario The Sun y confirma igualmente la revista Variety, que citan a dos fuentes cercanas a la banda de rock.

La gira no había sido oficialmente confirmada, pero en todo caso el guitarrista Keith Richards (que cumplió 82 años el jueves pasado) hizo saber al grupo que no podía comprometerse con un proyecto que exige un gran despliegue de energía, ahora que reconoce sufrir de artritis desde hace tiempo, señala The Sun.

image
La gira iba a durar cuatro meses, con conciertos multitudinarios en grandes estadios, de manera similar a su gira anterior de 2024 titulada Hackney Diamonds. La banda aún no ha comunicado que suspende esa gira por sus canales oficiales.

Los Rolling Stones, en un parate impensado

Variety recuerda que Keith Richards apareció en público el mes pasado en el Soho neoyorquino, durante una breve actuación de tres canciones en la que aparentó estar en forma, pero apunta que esto no tiene nada que ver con el desgaste que supone una gira de varias semanas, de país en país y de estadio en estadio.

El cantante Mick Jagger tiene 82 años y el guitarrista Ronnie Wood tiene 78. El baterista original de la banda, Charlie Watts, murió en 2021 y fue reemplazado por Steve Jordan.

