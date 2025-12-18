La Navidad Folklórica regresa a Lomas con música y reflexión en la Parroquia San José Obrero

De la primera edición participaron cerca de mil vecinos de Lomas. Se espera una multitud para el segundo evento.

Lomas vivenciará, por segundo año consecutivo, la “Navidad Folklórica” , un espectáculo de música, canto, danza y reflexión para vivir las Fiestas de una forma comunitaria, solidaria y bien argentina. El evento gratuito se hará este domingo 21 de diciembre en la Parroquia San José Obrero de Temperley.

El vecino lomense Santiago Tucumán es el director de la obra y en un diálogo con este medio indicó que el evento comenzará a las 20 en el templo que se encuentra ubicado en El Zorzal 3353 (Temperley). La “Navidad Folklórica” es una cantata criolla a tres voces, con guitarra, bombo legüero, violín y acordeón, siendo éstos los instrumentos más representativos de la música argentina.

“El espectáculo nos propone celebrar la Navidad de forma comunitaria a través de un viaje musical y reflexivo. Es una obra integral que se compone de canciones navideñas folklóricas con la particularidad que, entre cada una de ellas, el párroco va realizando pequeñas reflexiones y contextualizaciones bíblicas que permiten entender la cronología y el sentido auténtico de la Navidad”, adelantó Santiago sobre la dinámica del evento.

Desde la peregrinación de José y María hasta el nacimiento de Jesús, el show les propone a los asistentes viajar a través de distintos ritmos folklóricos argentinos como la huella, la zamba y la chacarera. Pero la música no será la única protagonista, ya que la “Navidad Folklórica” incorporará también a la danza: en Temperley, el Ballet Folklórico San José (bajo la dirección de José Rodríguez) mostrará parte de su repertorio.

La música y la danza serán las protagonistas del evento navideño en Lomas.

Como si esto fuera poco, este año la “Navidad Folklórica” también llegará a la Ciudad de Buenos Aires ya que se realizará por primera vez en la Parroquia Santa Lucía de Barracas. Para los porteños, la cita es el martes 23 de diciembre, también a partir de las 20, donde contarán con la participación del Ballet La Rubia Moreno, del profesor Marco Montoya. Allí, además, se recibirán alimentos no perecederos para colaborar con merenderos y comedores de la zona.

Los eventos, tanto en Temperley como en Barracas, contarán con la participación de Santiago Tucumán, quien además de ser el director estará a cargo de la guitarra y las voces, Elías Fernández en voces y acordeón, Lucas Pintos en bombo legüero y Brian Albornoz en voces y violín.

Lomas vivirá una verdadera fiesta folklórica navideña.

Hay una gran expectativa por la realización de esta segunda edición, impulsada por la experiencia del primer encuentro, del que participaron aproximadamente mil vecinos. Los integrantes de la organización están deseosos de volver a contar con una multitud para poder compartir, entre todos, una propuesta navideña original y diferente.