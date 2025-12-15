Un merendero de Santa Catalina prepara un festejo de Navidad y pide donaciones

El merendero Pequeños Gigantes de Santa Catalina se prepara para despedir el 2025 con un encuentro navideño que se hará el 22 de diciembre y que tiene como objetivo agasajar a 60 familias del barrio. Para ello, pidieron ayuda a los vecinos para que colaboren con donaciones y, de esa manera, que todos los vecinos tengan una Navidad digna.

Gabriela Ayala es una de las referentes del merendero que se encuentra ubicado en Padre Carlos Mujica al 2800 (esquina Soldado Benítez) y en una charla con el Diario La Unión anticipó que ya se encuentra organizando lo que será el encuentro navideño del lunes 22 de diciembre , que se hará a partir de las 18, donde entregarán una merienda a todos los vecinos que habitualmente asisten a la institución.

logro de la lucha Harán un mural para celebrar que Santa Catalina ya es Reserva Provincial

El encuentro navideño se hará el lunes 22 de diciembre, a partir de las 18, donde entregarán una merienda a todos los vecinos que habitualmente asisten a la institución.

“Con los chicos de la agrupación ‘Lo hacemos bien o qué?’ ya estuvimos hablando y decidimos cerrar el año con un encuentro con los vecinos. Ellos nos van a donar pollo, pan dulce y budín para poder entregar ese día”, adelantó Gabriela, con cierta emoción, y rápidamente aclaró que también está en tratativas con integrantes de una iglesia , quienes tienen intenciones de colaborar en la causa con una torta y chocolatada.

SaveClip.App_467344434_1626640381559296_5094149245250537067_n El merendero de Santa Catalina asiste a un centenar de vecinos por semana. Una tarea admirable.

Con los chicos de la agrupación ‘Lo hacemos bien o qué?’ ya estuvimos hablando y decidimos cerrar el año con un encuentro con los vecinos. Ellos nos van a donar pollo, pan dulce y budín para poder entregar ese día Con los chicos de la agrupación ‘Lo hacemos bien o qué?’ ya estuvimos hablando y decidimos cerrar el año con un encuentro con los vecinos. Ellos nos van a donar pollo, pan dulce y budín para poder entregar ese día

El objetivo del encuentro navideño es “compartir con las familias” y despedir el año de la mejor manera posible, con los deseos depositados en un 2026 más próspero. Para ello, los integrantes del merendero Pequeños Gigantes les pidieron a los vecinos donaciones de golosinas (caramelos y chupetines), que también serán repartidas durante el festejo.

Los vecinos de Lomas que deseen colaborar con la causa solidaria llevada a cabo por el merendero pueden comunicarse mediante un WhatsApp al 1167344475 (Gabriela) o bien un mensaje directo a la cuenta de Instagram de la institución.