Lomas: miles de vecinos muestran su arte en los centros culturales

Más de 2.500 vecinos participaron de los talleres en los centros culturales de Lomas.

En los centros culturales de Lomas de Zamora se están haciendo las muestras anuales con la participación de miles de vecinos que exponen todo lo aprendido en los talleres gratuitos impulsados por el Municipio.

"A lo largo del año se llevaron a cabo más de 25 talleres artísticos en los centros culturales con la participación de más de 2.500 vecinos y vecinas de todas las edades. Durante este mes de diciembre, en cada espacio se están haciendo las muestras de fin de año con la participación de estudiantes, profesores y familias que disfrutan de jornadas llenas de arte", expresó la directora de Cultura, Tamara Benítez.

La semana pasada se hicieron las muestras tanto en el Centro Cultural Fiorito como en el Club Cultural de Lomas . Este viernes, a las 16, será el turno del Centro Cultural El Ceibo que está ubicado sobre la calle Rincón 565 , en Banfield .

"Vamos a tener una muestra que va a estar dividida entre los talleres que son de movimiento como zumba , tango , folklore y danza , y las disciplinas artísticas como pintura en tela , dibujo , artes plásticas y porcelana fría . Mientras que el cierre estará a cargo del Coro", contó el director de El Ceibo, Mateo Gentile, quien agregó: "Va a ser una muy linda muestra para cerrar un año en el que tuvimos casi 3 mil vecinas y vecinos participando de las diferentes actividades gratuitas en el centro cultural".

Por su parte, el viernes 19 de diciembre a las 17 horas llegará la muestra anual del Centro Cultural Darragueira en Banfield (Darragueira 275). Y el sábado 20, a las 14, presentarán todo lo aprendido en el Centro Cultural San José que está sobre Caaguazú y Anchoris.

La cultura llega a todos los barrios de Lomas de Zamora

La gestión cultural en Lomas permite que miles de vecinos tengan propuestas gratuitas de recreación y formación en sus barrios, y que artistas locales muestren y compartan su talento. A los cinco centros culturales se suma el Teatro del Municipio, ubicado en Manuel Castro 262, donde todo el año hay espectáculos gratuitos.

También está el Museo Americanista (Manuel Castro 254) para conocer gran parte de la historia de la ciudad mediante piezas arqueológicas, objetos antiguos y una biblioteca con más de 8.500 libros. A su vez, se organizan eventos musicales y artísticos tanto en la Plaza Grigera como en los múltiples parques y espacios públicos que están en los barrios.