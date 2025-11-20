Todas las propuestas culturales para el finde largo en Lomas

Para que los vecinos y familias disfruten del fin de semana largo, en el Polo Cultural de Lomas de Zamora realizarán múltiples espectáculos y actividades gratuitas organizadas por el Municipio.

En la Plaza Grigera , ubicada sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 8700 , el viernes a las 18 habrá una clase abierta de Zumba a cargo de Emerdance junto a cuatro profesores invitados. Mientras que a las 19 llegará el show de flamenco "A verso y tacón" con la participación de los artistas Guido Divo, Gianni Policastro, Macarena Santillán, Elu González y Darío Aliste . Por su parte, a las 20.30 tocará La Plena del Sur con un cierre a puro baile y música puertorriqueña.

El sábado, desde las 17, habrá más música en vivo con los shows de Zimboa, Los del Cáliz, Kumbia 5L, Bajo Llave y León García . Y el domingo, a partir de las 17, darán una clase abierta de tango a cargo de Mónica Linares y Daniel Cruz . Luego llegará una nueva edición de Folklore Lomas , un clásico de la Grigera que en esta oportunidad contará con la participación del Ballet La Barbarie, Ballet Aramia, Herencia Echeverriana y La Orquesta Criolla .

Uno de los objetivos del Polo Cultural es potenciar a los artesanos de la Plaza Grigera , que durante este finde largo estarán del viernes al lunes desde las 15 horas con más de 70 stands de cerámica, madera, tejido, cuero, indumentaria, adornos, diseño, bijouterie, mates, sahumerios, accesorios y decoración, entre otros.

"Hago tejidos artesanales al crochet y todo tipo de indumentaria como pantalones, sweaters, vestidos, tops, shortcitos y casquitos que se re usan ahora. La Feria Artesanal de Lomas lleva más de 40 años de trayectoria en la Grigera", destacó Erika, quien lleva adelante el emprendimiento Nudo con Nudo.

A su vez, en la plaza también estará la Expo Colectividades con una gran variedad de comidas y bebidas típicas de diferentes provincias y países. Los puestos atenderán del viernes al lunes, en el horario de 11 a 23.

Los shows en el Teatro de Lomas de Zamora

En el Teatro del Municipio de Lomas, ubicado sobre Manuel Castro 262, el sábado a las 21 se presentará la obra teatral "La Nona" que es un unipersonal que recorre las aventuras de una típica familia italiana.

Y el domingo, a las 20, será el turno de la cantora Amelia Martín con su show titulado "La Agradecida" en el que estará acompañada por los músicos Martín Isasmendis, Brian Albornoz, Sebastián Celauro, Facundo Acosta y Tomás Acosta; la pareja de baile Lorena Erneta y Matías Gómez; el Ballet El Estribo; y la animadora Daiana Domínguez.

"Tendremos música, danza y un cierre espectacular con todos juntos en el escenario. También voy a presentar la muestra anual del taller de canto con mis alumnos porque me gusta compartir y agradecer", señaló la artista que tiene más de 30 años de trayectoria.

Las entradas gratuitas se reservan entrando a la web del Municipio. Después de completar sus datos, a los vecinos les llegará un mail con un código QR que deberán presentar en el ingreso al Teatro el día de la función.