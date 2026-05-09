Mauro Méndez, sobre el triunfo de Banfield por Copa Argentina: "Lo ganamos por rebeldía"

Banfield tuvo que sufrir más de la cuenta en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, pero finalmente logró meterse entre los 16 mejores de la Copa Argentina, tras el triunfo en los penales sobre San Martín de Tucumán. Gran parte de ese mérito recae en los hombros de Mauro Méndez.

El atacante no sólo rescató el empate 1 a 1 ante San Martín de Tucumán a los 33 minutos del segundo tiempo, sino que también mostró jerarquía al ejecutar su penal en la definición.

Al finalizar el encuentro y con el premio al mejor jugador del partido en mano, Méndez compartió sus sensaciones sobre una noche de alta tensión: "Fue un partido muy duro, típico de esta copa donde nadie te regala nada. Sabíamos que no podíamos bajar los brazos a pesar de ir en desventaja. Por suerte el gol llegó a tiempo para forzar los penales" destacó el delantero uruguayo. Y apuntó: "Lo ganamos por la rebeldía que mostramos en el segundo tiempo, fue clave como salimos a jugarlo. Fuimos unos justos ganadores".

Méndez, que ya suma 7 gritos en lo que va del 2026 , atraviesa un momento dulce con la red, siendo la referencia ofensiva indiscutida del equipo de Pedro Troglio.

"Estos partidos son muy difíciles contra esta clase de jugadores. Por más que sean de una categoría menos dejan el alma y los felicité a todos porque lo hicieron de muy buena manera", aseguró el delantero.

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Lo que viene para Banfield

Ahora el Taladro se enfocará en el descanso para luego preparase en el segundo semestre del 2026 para el Torneo Clausura y la Copa Argentina. Mucho se habla sobre la continuidad de Mauro Méndez en el Taladro, aunque todavía su futuro no está definido. Mientras tanto sigue convirtiendo goles importantes para Banfield.

"En lo personal estoy muy feliz por ayudar al equipo. Uno trabaja para esto, para que la pelota entre y para que Banfield esté lo más arriba posible", agregó sobre su racha goleadora. El ex Estudiantes de La Plata también dedicó unas palabras a los hinchas que viajaron al norte argentino: "Agradecerle a la gente que vino hasta acá. Este triunfo es para ellos. Ahora toca descansar y pensar en lo que viene, porque queremos seguir avanzando en este torneo que es una ilusión para todos nosotros. Lastimosamente no pudimos quedar entre los ocho mejores de nuestra zona en el Torneo Apertura, pero ya hay que apuntar a lo que viene".

Con el pasaje a la siguiente ronda, Banfield ya pone la mira en Midland, su próximo rival en octavos de final. El Taladro sigue a paso firme, y con un Mauro Méndez encendido, se permite soñar en grande a partir del segundo semestre del 2026.