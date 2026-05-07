El apellido Sand vuelve a cruzarse con Banfield por Copa Argentina

Hay apellidos que, por sí solos, generan un eco especial en ciertos partidos. Para la gente de Banfield , el apellido Sand evoca fantasmas de clásicos perdidos ante Lanús a manos de Pepe. Este viernes, en los 16avos de final de la Copa Argentina , la historia suma un nuevo capítulo, pero esta vez bajo los tres palos.

Darío Sand , hermano menor del histórico goleador, será el encargado de defender el arco de un San Martín de Tucumán que llega con hambre de batacazo.

“San Martín es un equipo grande y la idea siempre es salir a ganar. Confiamos mucho en lo nuestro y sabemos que podemos hacer un gran partido”, declaró Darío en una entrevista reciente con Diario Olé, dejando claro que el Santo no se achica ante un rival de Primera.

Mientras su hermano José se cansó de festejar goles contra el Taladro (le marcó seis en su carrera), Darío llega con un presente que asusta a los delanteros rivales. Dueño de un récord de imbatibilidad histórico en el club tucumano, el arquero asegura que el equipo de Diego Flores tiene una identidad definida.

“Tenemos con qué jugarle de igual a igual a cualquiera”, aseguró. Para Darío, este cruce no es solo una oportunidad de avanzar en el certamen nacional, sino de reafirmar el poderío de un San Martín que es protagonista en la Primera Nacional. Sin embargo, mantiene la calma: “Mi sueño y el de todos es ascender; ese es nuestro gran objetivo del año”, remarcó el arquero del equipo que comparte zona con Temperley en la segunda categoría del fútbol argentino.

el hermano de pepe sand El hermano de Pepe Sand es emblema en San Martín de Tucumán.

El "otro" verdugo de Banfield

Aunque su función es evitar goles, Darío Sand también heredó la frialdad de su hermano frente al arco: ya lleva varios goles de penal con la camiseta roja y blanca. En caso de una definición desde los doce pasos o una falta en el área, el apellido Sand podría volver a ser, una vez más, el verdugo de Banfield.

Con el apoyo masivo que se espera en el Estadio Padre Martearena de Salta, el capitán tucumano buscará que, al terminar la noche, el apellido Sand vuelva a ser tendencia, pero esta vez por la gloria del Santo.

"La idea siempre es salir a ganar, después el fútbol dirá. La mentalidad es esa: confiar en lo nuestro y tratar de hacer un gran partido", afirmó el uno de San Martín de Tucumán.

Cómo repercute para Darío Sand la comparación con el Pepe

El actual arquero de San Martín de Tucumán hizo las divisiones inferiores en River, pero no llegó a debutar en Primera con la camiseta del club de Nuñez. Nacido en Corrientes un 4 de febrero de 1988 y con 38 años tiene una extensa trayectoria en el fútbol.

Atajó en 13 partidos en la reserva de River y luego quedó en libertad de acción en el 2008. Luego vistió las camisetas de Rampla Juniors de Uruguay, Huracán de Tres Arroyos, Deportivo Roca, Libertad de Sunchales, Gimnasia y Tiro de Salta, Agropecuario de Carlos Casares y San Martín de Tucumán.

En la temporada 2024, Sand disputó 42 partidos en la Primera Nacional, con un saldo de 21 goles recibidos y 28 vallas invictas. Además, logró la marca de 1114 minutos sin recibir goles. Sin embargo, vivir bajo "la sombra" de su hermano fue algo que le ocurrió a lo largo de su carrera.

"Siempre lo llevé con orgullo. Él me ayudó mucho y me sigue ayudando en mi carrera. Fue y es una guía para mí, tanto en lo profesional como en lo personal. Tenerlo cerca es algo muy importante y siempre trato de aprender de su experiencia", reconoció.

En 2025 disputó la Primera Nacional con el Santo, atajando 34 partidos y recibiendo 28 goles, con 16 vallas invictas. El 20 de agosto y por la fecha 28 del certamen, Darío Sand convirtió, de penal, su primer gol en el club en la victoria 2 a 1 frente a Deportivo Maipú. El 28 de septiembre anotó su segundo tanto, nuevamente de penal, en el empate 1 a 1 ante Quilmes.

Ahora, su objetivo es seguir afianzándose en el arco de San Martín y buscar amargar a Banfield en la Copa Argentina. El deseo de la familia Sand nuevamente intacto, tal cual lo hizo Pepe y Darío quiere seguir con el legado.