Es de Lomas de Zamora y completó el álbum del Mundial 2026 en sólo 8 días

Diego González Massad , el vecino de Lomas de Zamora fanático de las figuritas , logró completar el álbum del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Solamente tardó ocho días en conseguir las 980 figus de esta edición: el intercambio con distintos fanáticos fue clave para la hazaña. “No lo completé yo, lo completamos todos”, señaló, con emoción.

En una charla con el Diario La Unión , Diego se mostró feliz de haber conseguido todas las figuritas correspondientes a la edición del Mundial 2026 . “Ayer viajé hasta Monte Grande para intercambiar la última, la parte inferior de la Copa del Mundo. Se ve que es una pegatina difícil de hallar porque me costó bastante encontrarla”, indicó.

Referente mundial. La banda de jazz que se gestó en Lomas de Zamora y llegó a la academia más importante de China

Ayer viajé hasta Monte Grande para intercambiar la última, la parte inferior de la Copa del Mundo. Se ve que es una pegatina difícil de hallar porque me costó bastante encontrarla Ayer viajé hasta Monte Grande para intercambiar la última, la parte inferior de la Copa del Mundo. Se ve que es una pegatina difícil de hallar porque me costó bastante encontrarla

La travesía comenzó el pasado martes 28 de abril, cuando González Massad consiguió las primeras figuritas y el álbum. “Compré 50 paquetes: de esas 350 figuritas, 140 fueron repetidas. Inmediatamente ingresé a distintos grupos de redes sociales para los intercambios , pero hasta ese entonces pocas personas habían conseguido las pegatinas” rememoró.

“El viernes, que fue feriado, se activó el intercambio. Fui cerca del Parque de Lomas a cambiar 88 figuritas, luego compré más paquetes y tuve la suerte que me tocaran unas 40 repetidas que le servían a esa persona que vi a la mañana, así que nos volvimos a encontrar para cambiar nuevamente”, repasó el lomense, que inmediatamente contó que, por la tarde de ese viernes, se encontró con un vecino proveniente de Ramos Mejía para cambiar otras 108 pegatinas.

El fin de semana fue, sin dudas, fundamental para acelerar el proceso de llenado del álbum: el sábado consiguió 150 figuritas nuevas y el domingo el intercambio propuesto por un kiosco de Banfield encaminó la colección, al punto de quedarle solamente 17 pegatinas.

eb5663cc-681f-44ef-b987-17a9c7b301d9 Los papeles, muestra fehaciente de la cantidad de figuritas que Diego logró pegar en el álbum durante el fin de semana.

“Las últimas las conseguí por distintos lugares de Lomas, pero cuando me quedaba solamente una debí viajar hasta Monte Grande para adquirirla. Anduve por todos lados atrás de esta pasión, pero pude completar mi cuarto álbum mundialista de manera consecutiva”, celebró Diego, tras haber llenado el de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Las últimas las conseguí por distintos lugares de Lomas, pero cuando me quedaba solamente una debí viajar hasta Monte Grande para adquirirla. Anduve por todos lados atrás de esta pasión, pero pude completar mi cuarto álbum mundialista de manera consecutiva Las últimas las conseguí por distintos lugares de Lomas, pero cuando me quedaba solamente una debí viajar hasta Monte Grande para adquirirla. Anduve por todos lados atrás de esta pasión, pero pude completar mi cuarto álbum mundialista de manera consecutiva

Para González Massad, haber completado el álbum fue “una alegría enorme” y no tanto por el hecho de hacerlo en apenas ocho días, sino por la forma en la que lo consiguió: “Mucha gente se puso a disposición para cambiar figuritas, todos predispuestos a ayudarse entre sí. Es loco porque te encontrás con gente que quizás no ves nunca más, pero ambas partes hacen de todo para cumplir el sueño de llenar el álbum”.

d8625311-70f8-4076-b038-a30718362eb4 Diego posa con la página completa correspondiente a la Selección Argentina.

“Es la primera vez que lo lleno tan rápido y no fue por haber comprado miles de paquetes, sino que compré los justos y necesarios. Terminé con solamente 40 repetidas, que van a ir a la caja de recuerdos para toda la vida, junto con las de mundiales pasados. Se va a extrañar un poco ir en bicicleta por Lomas, Banfield y Temperley, pero valió la pena”, cerró, feliz.