Estafa mortal en Ingeniero Budge: la familia de la víctima pide el juicio contra las gitanas

Merlín Díaz, la joven que se quitó la vida tras una estafa en Budge.

La familia de Merlín Díaz, la peluquera víctima de una estafa mortal en Ingeniero Budge , espera que las dos gitanas acusadas que ya se presentaron a declarar a la Justicia sean llevadas a juicio, mientras sigue la búsqueda de la imputada prófuga.

El pedido fue expresado por Alexander Díaz , hermano de la víctima, en diálogo con La Unión , a pocos días de cumplirse siete meses del hecho que derivó en la muerte de la joven. "Estamos evaluando la posibilidad de que sean juzgadas", explicó recientemente.

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Según explicó, el engaño comenzó bajo la fachada de una “ayuda espiritual”. De acuerdo con el testimonio, las acusadas convencieron a Merlín de que los ahorros familiares estaban “malditos” y debían ser sometidos a una “limpieza”.

“La hicieron entregar el dinero prometiéndole que se lo iban a devolver después del ritual”, sostuvo Alexander, quien además aseguró que las mujeres la manipularon psicologicamente.

Gitanas Las imágenes de las gitanas acusadas.

Más víctimas de la misma modalidad de estafa

El joven vinculó directamente el estrés, la culpa y la angustia sufrida por Merlín con el desenlace fatal del caso. En ese sentido, pidió que la investigación judicial avance más allá de la figura de una simple estafa económica y contemple la posible responsabilidad de las imputadas en la muerte de la joven.

Durante la entrevista, también manifestó su malestar por el avance de la causa. Además, alertó sobre la existencia de otras víctimas y aseguró que este tipo de maniobras vinculadas al “curanderismo” se repiten con personas en situaciones de vulnerabilidad para despojarlas de sus bienes y dinero.