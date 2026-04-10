viernes 10 de abril de 2026
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10 de abril de 2026
Caso Brandon Luna.

Elevaron a juicio la causa del joven fallecido tras un partido de fútbol en Villa Fiorito

El imputado por "homicidio con dolo eventual" por el hecho ocurrido durante un partido en Fiorito será juzgado en los Tribunales de Lomas de Zamora.

Falta cada vez menos para el juicio por la muerte del joven en Villa Fiorito.

Falta cada vez menos para el juicio por la muerte del joven en Villa Fiorito.

La causa por la muerte de Brandon Luna fue elevada a juicio oral y ya se definió el tribunal que estará a cargo del debate contra el imputado por el hecho ocurrido durante un partido de fútbol en Villa Fiorito.

Según informaron fuentes judiciales a La Unión, el expediente fue remitido al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de Lomas de Zamora, que resultó sorteado recientemente.

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La tragedia tuvo lugar el 6 de junio de 2025, cuando la víctima recibió un golpe en la cabeza que derivó en su fallecimiento horas más tarde. Desde entonces, comenzaron las versiones cruzadas.

La causa fue calificada como "homicidio con dolo eventual", figura que contempla los casos en los que el acusado no tiene la intención directa de matar, pero actúa con pleno conocimiento del riesgo mortal que su conducta implica.

Brandon Luna, el joven que falleció por un fuerte golpe en la cabeza durante un partido.
Brandon Luna, el joven que falleció por un fuerte golpe en la cabeza durante un partido.

Brandon Luna, el joven que falleció por un fuerte golpe en la cabeza durante un partido.

La causa por la muerte de Brandon Luna

La investigación estuvo a cargo de la UFI 10 de Lomas de Zamora, especializada en homicidios culposos, que basó su acusación en los resultados de la autopsia y en el testimonio de al menos cuatro testigos.

En una instancia previa, el juez de Garantías Gustavo Caig había notificado al imputado sobre la posibilidad de ser juzgado mediante juicio por jurados, tal como lo establece la legislación vigente para delitos con penas superiores a los 15 años de prisión. No obstante, el magistrado había rechazado el pedido de detención.

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