miércoles 18 de febrero de 2026
Escribinos
18 de febrero de 2026
Un sospechoso.

¿Se quitó la vida o lo mataron? El tribunal del juicio por la muerte de Rubén Vázquez

El imputado por la muerte de Rubén Vázquez, ocurrida en Villa Rita, ya tiene a los jueces designados. La Justicia busca determinar si la víctima fue asesinada.

Maximiliano O., imputado por la muerte de Rubén Vázquez.

Maximiliano O., imputado por la muerte de Rubén Vázquez.

El juicio por la muerte de Rubén Vázquez, el joven hallado sin vida en Villa Rita con un disparo en la cabeza, ya tiene a los jueces designados para juzgar al único imputado por el hecho descubierto el 20 de febrero del año pasado.

Será el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Lomas de Zamora el encargado de juzgar a Maximiliano O., el único sospechoso que tiene la causa, según informaron fuentes judiciales a La Unión. Se trata del sujeto que había sido detenido por el presunto homicidio.

Lee además
La familia de Villa Fiorito sería juzgada en los Tribunales de Lomas.
Justicia.

Piden juzgar a la familia de Villa Fiorito acusada de una muerte por "abandono de persona"
Miguel Montefusco, el vecino de Turdera asesinado.
Avances.

El crimen de Miguel Montefusco, cada vez más cerca del juicio

Según pudo averiguar este medio de manera oficial, la etapa investigativa del caso fue dada por concluida por la fiscal Carla Furlingo, quien solicitó la elevación a la siguiente instancia, a casi un año del comienzo del caso.

Tras el requerimiento de la titular de la UFI 1 de Lomas, fue el juez de Garantías 8 Gabriel Vitale, quien hizo lugar al avance de la causa. Ahora solo resta esperar la fecha del juicio.

Meses atrás, el acusado, de 33 años, fue liberado por un fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de y Garantías de Lomas, tras un recurso presentado por su defensa. La Justicia deberá determinar si lo que pasó con Vázquez fue un suicidio o lo asesinaron.

Tribunales
El juicio por la muerte de Rubén Vázquez estará a cargo del TOC 5 de Lomas de Zamora.

El juicio por la muerte de Rubén Vázquez estará a cargo del TOC 5 de Lomas de Zamora.

La muerte de Rubén Vázquez

Rubén Vázquez, la víctima, tenía 29 años cuando fue encontrado sin vida el 20 de febrero del 2025 fue encontrado sin vida en una vivienda ubicada en la calle Mayor Olivero al 2000.

Las personas que estaban en la casa le contaron a la Policía que el muchacho se había quitado la vida de un tiro en la cabeza, tras una discusión con su pareja. Sin embargo, su familia rechazó esta versión.

En el lugar se presentaron los peritos de la Policía Científica, que constaron que Vázquez presentaba un orificio de bala en el cráneo. Además, se incautó una pistola Ballester Molina 11.25, con numeración suprimida, la cual habría sido utilizada en el hecho.

Según informaron fuentes policiales, llamó la atención la dirección del disparo: el orificio de entrada no coincidía con la mano hábil de la víctima, lo cual hizo dudar sobre la hipótesis del suicidio. Ante esta situación, la fiscal interviniente ordenó detener al concuñado de Vázquez.

Temas
Seguí leyendo

Piden juzgar a la familia de Villa Fiorito acusada de una muerte por "abandono de persona"

El crimen de Miguel Montefusco, cada vez más cerca del juicio

Fiorito: homenajearon a los hermanos Oviedo, a cinco meses del doble crimen

Abren más espacios del Plan Fines: cómo y dónde terminar el secundario

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lomas culminó seis días de Carnaval con artistas y mucho ritmo en las calles.
Histórico.

Lomas culminó seis días de Carnaval con artistas y mucho ritmo en las calles

Las más leídas

Te Puede Interesar

En conferencia de prensa, la CGT confirmó el paro de 24 horas contra la reforma laboral.
País paralizado

La CGT ratificó el paro nacional de este jueves contra la reforma laboral