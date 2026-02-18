¿Se quitó la vida o lo mataron? El tribunal del juicio por la muerte de Rubén Vázquez

El juicio por la muerte de Rubén Vázquez , el joven hallado sin vida en Villa Rita con un disparo en la cabeza, ya tiene a los jueces designados para juzgar al único imputado por el hecho descubierto el 20 de febrero del año pasado.

Será el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Lomas de Zamora el encargado de juzgar a Maximiliano O. , el único sospechoso que tiene la causa , según informaron fuentes judiciales a La Unión . Se trata del sujeto que había sido detenido por el presunto homicidio.

Justicia. Piden juzgar a la familia de Villa Fiorito acusada de una muerte por "abandono de persona"

Según pudo averiguar este medio de manera oficial, la etapa investigativa del caso fue dada por concluida por la fiscal Carla Furlingo, quien solicitó la elevación a la siguiente instancia, a casi un año del comienzo del caso.

Tras el requerimiento de la titular de la UFI 1 de Lomas, fue el juez de Garantías 8 Gabriel Vitale , quien hizo lugar al avance de la causa. Ahora solo resta esperar la fecha del juicio.

Meses atrás, el acusado, de 33 años, fue liberado por un fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de y Garantías de Lomas, tras un recurso presentado por su defensa. La Justicia deberá determinar si lo que pasó con Vázquez fue un suicidio o lo asesinaron.

La muerte de Rubén Vázquez

Rubén Vázquez, la víctima, tenía 29 años cuando fue encontrado sin vida el 20 de febrero del 2025 fue encontrado sin vida en una vivienda ubicada en la calle Mayor Olivero al 2000.

Las personas que estaban en la casa le contaron a la Policía que el muchacho se había quitado la vida de un tiro en la cabeza, tras una discusión con su pareja. Sin embargo, su familia rechazó esta versión.

En el lugar se presentaron los peritos de la Policía Científica, que constaron que Vázquez presentaba un orificio de bala en el cráneo. Además, se incautó una pistola Ballester Molina 11.25, con numeración suprimida, la cual habría sido utilizada en el hecho.

Según informaron fuentes policiales, llamó la atención la dirección del disparo: el orificio de entrada no coincidía con la mano hábil de la víctima, lo cual hizo dudar sobre la hipótesis del suicidio. Ante esta situación, la fiscal interviniente ordenó detener al concuñado de Vázquez.