El Chino Darín mostró la cara de su hijo Dante por primera vez a través de un posteo de Úrsula Corberó

Chino Darín sorprendió al mostrar la carita de su hijo Dante.

A pesar de ser una pareja que sabe guardar su intimidad: Chino Darín y Úrsula Corberó como todos padres primerizos orgullosos parece que no se aguantaron las ganas de presentar al mundo la carita de su hijo Dante y sorprendieron a sus seguidores y a la prensa que lo esperaba.

Más temprano fue la flamante mamá, quien reveló una imagen de ella junto a su hijo paseando en la calle, pero en esa imagen sólo se podía ver el cochecito de bebé, nada más que eso.

Pero, apenas pasadas unas horas, la pareja que está en España decidió ir más allá y finalmente mostrar la carita del nieto del actor Ricardo Darín, quien también viajó especialmente para compartir este momento tan especial en familia.

Otra vez, fue la actriz española, Corberó quien realizó un nuevo posteo en las historias de su Instagram con la imagen del Chino sosteniendo en brazos a Dante y escribió: "Hola papi". En la foto que causó revuelo se ve al al actor sentado en un cómodo sillón mientras que su bebé está durmiendo cómodamente en su regazo.

Inmediatamente la misma imagen fue reposteada en su cuenta por el Chino para que sus seguidores también conozcan a Dante Darín.

Si bien nadie esperaba una foto de la carita de Dante tan pronto por el hermetismo que acostumbra la pareja, los seguidores agradecieron la historia que ya ha sido reposteada en todos los medios españoles como argentinos.

Del embarazo también habían compartido muy pocas imágenes y luego del nacimiento habló el Chino porque fue abordado en un aeropuerto a punto de embarcar para Buenos Aires.

Por eso, la imagen es una grata sorpresa. ¿Habrá más fotos?

Mirá la carita del hijo de Chino Darín con Úrsula Corberó