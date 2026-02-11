El Chino Darín reveló detalles del nacimiento de su primer hijo con Úrsula Corberó

El flamante papi, Chino Darín muy amablemente habló con los medios y brindó detalles del parto y del estado de salud de Úrsula Corberó.

A pesar del hermetismo que mantiene la pareja conformada por el Chino Darín y Úrsula Corberó, a pocas horas de haberse convertido en padres, el actor fue abordado por los cronistas que lo esperaban en el aeropuerto y ahí brindó algunos detalles de su primera experiencia como papá y se supo el nombre del bebé.

Después de tantas teorías sobre el género del recién nacido en España, el Chino confirmó que su primer hijo se llama Dante y añadió que tanto la mamá como el bebé están muy bien. La palabra del actor se obtuvo justo cuando estaba por embarcar un vuelo hacia Buenos Aires para cumplir con compromisos laborales.

“Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder venir y logré estar", comenzó diciendo el Chino antes de tomar un vuelo de España a Argentina.

“Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora, vital e increíble. Me siento muy afortunado de haber podido llegar. Le agradezco mucho a Úrsula y a Dante”, expresó el hijo de Ricardo Darín, muy emocionado.

También habló de los primeros instantes junto a su hijo: “Tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él, medio a las apuradas, porque esto fue hace dos días. Fue una experiencia increíble”. Sobre el estado de salud y el pos parto de Úrsula Corberó tras el nacimiento, contó que está “muy bien, cansada, tratando de recuperar la energía y el sueño y, por supuesto, encargándose de la criatura”. Mirá el video de la palabra del Chino Darín Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/2021422897429086242&partner=&hide_thread=false Chino Darin fue padre pic.twitter.com/1pZ10JEvxG — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) February 11, 2026

