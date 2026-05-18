martes 19 de mayo de 2026
Escribinos
18 de mayo de 2026
Decisión.

Cuánto tiene que pagar Chiqui Tapia para poder viajar al Mundial 2026

La Justicia le permitió a Chiqui Tapia acompañar a la Selección en el Mundial 2026 hasta el 21 de julio. Pero debe depositar una suma de dinero como garantía.

El titular de la AFA, Chiqui Tapia, está siendo investigado por la Justicia.

El titular de la AFA, Chiqui Tapia, está siendo investigado por la Justicia.

El titular de AFA debe depositar $30 millones como garantía, en el marco de la causa judicial en la que está investigado por presuntas irregularidades en la entidad rectora del fútbol argentino, según dispuso el juez Diego Amarante, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Lee además
Continúa el fenómeno de comercios vacíos o cerrados por la crisis económica.
Recesión.

Continúa el fenómeno de comercios vacíos o cerrados por la crisis económica

Preocupa el endeudamiento de las familias que no cumplen con sus préstamos.
Crisis.

Peor que en pandemia: el endeudamiento de las familias trepó al 11,2%

El permiso especial para salir del país y acompañar a la Selección comprende un periodo restringido que comienza el próximo miércoles 27 y finaliza el 21 de julio, día en que deberá volver a la Argentina. Al regresar deberá notificar formalmente su retorno a las autoridades judiciales dentro de las 48 horas posteriores a su arribo.

Qué países contempla la autorización a Chiqui Tapia

Esta autorización también contempla escalas y actividades oficiales en Hungría, Estados Unidos, México y Canadá, e incluye la final de la UEFA Champions League, que está prevista para el 30 de mayo en la ciudad de Budapest.

A pesar de que Tapia se encuentra procesado por presunta retención indebida de aportes provisionales e impuestos de la seguridad social en la AFA, Amarante decidió concederle el permiso debido a que ya se presentó a indagatoria y cuenta con un embargo sobre sus bienes.

Asimismo, el magistrado advirtió que cualquier desvío sobre las condiciones impuestas, cancelará de manera inmediata el beneficio y deberá retornar al país.

FUENTE: Noticias Argentinas

Temas
Seguí leyendo

Continúa el fenómeno de comercios vacíos o cerrados por la crisis económica

Peor que en pandemia: el endeudamiento de las familias trepó al 11,2%

Trata de personas: rescatan a 22 personas encerradas en talleres clandestinos de Zona Sur

Kicillof impulsa la regularización de los trabajadores de delivery y plataformas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Allanamiento en uno de los talleres clandestinos.
Allanamientos.

Trata de personas: rescatan a 22 personas encerradas en talleres clandestinos de Zona Sur

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ian Lucas, con su Martín Fierro.  video
Crédito local.

El banfileño Ian Lucas ganó el Martín Fierro a la Revelación del año