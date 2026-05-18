La reflexión de Nicolás Domingo: "No gusta este momento"

Temperley no la tenía fácil en la Tacita de Plata. El equipo de Nicolás Domingo enfrentaba al líder de la zona B de la Primera Nacional , pero el mayor desafío era el propio Temperley, que había soportado un 5-0 histórico ante Deportivo Maipú de Mendoza. Gimnasia de Jujuy le ganó bien, incluso le hizo precio en el primer tiempo.

El entrenador Nicolás Domingo explicó que el equipo hizo “otro partido” en referencia a la estrepitosa caída ante Botellero en el estadio Alfredo Beranger . “La primera media hora fue más de ellos, tuvimos un par de situaciones que es lo que trabajamos, de transiciones, porque el equipo si vamos a ver el fin de semana anterior hizo otro partido”, analizó el estratega del Gasolero.

A contrarreloj. La heroica recuperación de un ex Temperley que ilusiona a Paraguay

De festejo. El Museo de Temperley cumple 3 años: la misión de mantener viva la historia del club

De una fecha a otra cambió media formación: Ezequiel Mastrolía (alta médica), Lorenzo Monti, Valentín Aguiñagalde (cumplió sanción), Lucas Richarte y Franco Díaz por Lisandro Morrone, Valentino Werro, Nicolás Ávalos, Gerónimo Tomasetti y Luciano Nieto, respectivamente. Así y todo, no hubo milagro.

Después de un primer tiempo donde le generaron mucho, con dos llegadas a fondo de Guillermo Cosaro , dos veces el travesaño de aliado e intervenciones del arquero, Temperley reanudó con una imagen mejorada, pero a decir por Nicolás Domingo “falta el último pase” para resolver las situaciones favorables.

Temperley en Jujuy Derrota del equipo de Nicolás Domingo en Jujuy.

En diálogo con LocosxTemperley, el oriundo de Totoras explicó que “el equipo rival nos generó situaciones, nosotros también las generamos. El tema es que nos falta siempre ese último pase que no estamos pudiendo resolver”.

En ese sentido, amplió que “cuando arranca el segundo tiempo, después de que el primero logramos que no nos conviertan, tuvimos cuatro o cinco transiciones donde hubo fallas de ellos y no las pudimos aprovechar”.

Temperley, sin Reducido, va a Mataderos

Temperley alcanzó las siete fechas sin triunfos, salió por primera vez de los puestos de Reducido -se ubica 11º con 16 puntos- y el sábado tendrá otro partido en condición de visitante: Nueva Chicago, en el estadio República de Mataderos. El Torito arrastra seis fechas sin halagos, con tres derrotas de manera consecutiva, pero cierra los puestos de clasificación.

“Sin dudas que no gusta este momento, es trabajar. No queda otra que trabajar” arengó el entrenador con vistas a lo que viene.