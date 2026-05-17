Temperley visita a Gimnasia de Jujuy y Fernando Brandán se reencuentra con su pasado

El fútbol de la Primera Nacional regala historias atrapantes en cada jornada, pero la de este domingo tiene un condimento extra. Fernando Brandán , uno de los máximos referentes en el plantel de Temperley , regresa al estadio de Gimnasia de Jujuy.

No lo hace como un desconocido cualquiera; vuelve a pisar el césped del estadio 23 de Agosto, un escenario en el cual fue el armador futbolístico y el dueño de las ilusiones de los hinchas jujeños hace un par de temporadas.

El paso de Fernando Brandán por Gimnasia y Esgrima de Jujuy durante la temporada 2023 dejó un gran recuerdo en la provincia por su regularidad y jerarquía. El enganche se consolidó rápidamente como una de las piezas inamovibles de la ofensiva. Sus números con la camiseta del lobo jujeño reflejan el protagonismo absoluto que tuvo bajo las diferentes conducciones técnicas de ese año.

Durante su estadía en Gimnasia de Jujuy disputó 32 encuentros siendo titular en 29 de ellos. Convirtió 7 goles, acumuló 2356 minutos y fue el futbolista con mayor índice de generación de juego en ataque para el plantel norteño durante ese período.

Las realidades de Temperley y Gimnasia de Jujuy

El contexto deportivo provoca máxima tensión al encuentro de este domingo. Ambos equipos saltarán a la cancha con la obligación absoluta de recuperarse de duros tropezos en la última jornada de la Zona B de la Primera Nacional.

Mientras Gimnasia de Jujuy marcha como líder junto a Atlanta con 23 puntos, Temperley se ubica octavo con 16 unidades. Aunque ambos vienen de perder en sus últimos compromisos, ya que el lobo jujeño cayó ante San Martín de Tucumán por 2 a 0 y el Gasolero sufrió la estrepitosa derrota ante Deportivo Maipú como local por 5 a 0. Los dos buscan reponerse, pero Gimnasia cuenta con una ventaja: su localía inexpugnable en el 23 de Agosto, donde perdió apenas un encuentro de los últimos 22 disputados en su cancha.

Embed Dame esta ley del ex, te lo pido por favor virgencita... #dalecele pic.twitter.com/uxEXtppCqo — El Show de Temperley (@showdetemperley) May 15, 2026

El deseo de Fernando Brandán y la "ley del ex"

Para el talentoso mediocampista de 36 años, pisar el césped de la "Tacita de Plata" significará un reencuentro cargado de recuerdos. Brandán dejó una gran huella en el conjunto jujeño durante la temporada 2023, donde se consolidó como una de las figuras del equipo antes de su paso por Chacarita.

Hoy, el destino lo pone cara a cara frente a su exclub, defendiendo los colores del Gasolero, institución con la que extendió su contrato hasta diciembre de 2026.

La expectativa en el mundo Celeste es total. El volante ofensivo arranca este compromiso con una racha de 12 presencias (6 de ellas como titular) y dos gritos sagrados en lo que va del actual campeonato. Con la confianza del cuerpo técnico, los hinchas se ilusionan con que este fin de semana se cumpla la inexorable "ley del ex", esa máxima futbolera que dicta que todo jugador que enfrenta a su antiguo club termina inflando las redes.

El partido será clave para las aspiraciones de Temperley en la tabla de posiciones. Contar con la experiencia, la jerarquía y el conocimiento del terreno de Brandán será una de las armas principales para traerse los tres puntos a Turdera. Tal cual sucedió ante Los Andes en el Eduardo Gallardón, donde el "enano mágico" se convirtió en héroe en la última victoria de Temperley en el campeonato. Ahora, el Gasolero buscará cortar la mala racha de la mano de un viejo conocido para el lobo jujeño.