Así será el tramo final de Temperley y Los Andes en la Primera Nacional

Después de este fin de semana, a la Primera Nacional le quedarán cinco fechas para el cierre de la primera rueda. Los Andes y Temperley ya tienen el cronograma de sus respectivos partidos, sujeto a modificaciones. Los equipos de Leonardo Lemos y Nicolás Domingo buscarán cerrar en puestos de clasificación.
El Milrayitas tendrá acción durante tres sábados y dos domingos, mientras que el fixture del Gasolero será la inversa, con dos sábados y tres domingos. Los horarios oscilarán entre las 15, 15.30, 16 y 18, con televisación de LPF Play.
A la semana siguiente de la 18º fecha, se disputará la 4º jornada, suspendida en si oportunidad por el paro decretado por la Asociación del Fútbol Argentino. Esta medida se tomó en repudio a las denuncias judiciales e investigaciones fiscales impulsadas por el organismo ARCA con los principales directivos de la AFA, en entre ellos el presidente Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.
El fixture de Los Andes
Fecha 15 (L) vs. Racing de Córdoba (sábado 23/5, a las 15).
Fecha 16 (V) vs. All Boys (sábado 30/5, a las 15.30).
Fecha 17 (L) vs. Estudiantes (sábado 6/6, a las 15).
Fecha 18 (V) vs. Mitre (domingo 14/6, a las 16).
Fecha 4 (V) vs. Deportivo Madryn (domingo 21/6, a las 16).
El fixture de Temperley
Fecha 15 (V) vs. Nueva Chicago (sábado 23/5, a las 16).
Fecha 16 (L) vs. San Martín S.J. (domingo 31/5, a las 16).
Fecha 17 (V) vs. Chacarita (domingo 7/6, a las 15.30).
Fecha 18 (L) vs. Güemes (domingo 14/6, a las 15.30).
Fecha 4 (L) vs. San Martín Tuc. (sábado 20/6, a las 18).
La 14º en Lomas y Jujuy
Los Andes, que viene de igualar 0-0 con el líder de la zona A Deportivo Morón (por diferencia de goles sobre Colón de Santa Fe), y acumula seis sin perder (tres triunfos y otros empates), recibirá a Godoy Cruz de Mendoza, este sábado a las 15. Arbitrará Fabrizio Llobet, secundado por Matías Balmaceda y Matías Noli, mientras que el cuarto árbitro será Javier Delbarba.
Temperley, goleado en su estadio por Deportivo Maipú de Mendoza (0-5), con seis fechas sin victorias (otras cinco igualdades), visitará al puntero de la zona B, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, este domingo a las 15.30. Dirigirá Álvaro Carranza, asistido por José Castelli y Hernán Vallejos. Cuarto árbitro: Nelson Bejas.