Así será el tramo final de Temperley y Los Andes en la Primera Nacional

Después de este fin de semana, a la Primera Nacional le quedarán cinco fechas para el cierre de la primera rueda. Los Andes y Temperley ya tienen el cronograma de sus respectivos partidos, sujeto a modificaciones. Los equipos de Leonardo Lemos y Nicolás Domingo buscarán cerrar en puestos de clasificación.

El Milrayitas tendrá acción durante tres sábados y dos domingos, mientras que el fixture del Gasolero será la inversa, con dos sábados y tres domingos. Los horarios oscilarán entre las 15, 15.30, 16 y 18, con televisación de LPF Play.

Milrayitas al acecho. Ortíz valoró el empate de Los Andes ante Morón: "Es un punto que..."

A la semana siguiente de la 18º fecha, se disputará la 4º jornada, suspendida en si oportunidad por el paro decretado por la Asociación del Fútbol Argentino . Esta medida se tomó en repudio a las denuncias judiciales e investigaciones fiscales impulsadas por el organismo ARCA con los principales directivos de la AFA , en entre ellos el presidente Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

Fecha 16 (V) vs. All Boys (sábado 30/5, a las 15.30).

Fecha 17 (L) vs. Estudiantes (sábado 6/6, a las 15).

Fecha 18 (V) vs. Mitre (domingo 14/6, a las 16).

Fecha 4 (V) vs. Deportivo Madryn (domingo 21/6, a las 16).

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El fixture de Temperley

Fecha 15 (V) vs. Nueva Chicago (sábado 23/5, a las 16).

Fecha 16 (L) vs. San Martín S.J. (domingo 31/5, a las 16).

Fecha 17 (V) vs. Chacarita (domingo 7/6, a las 15.30).

Fecha 18 (L) vs. Güemes (domingo 14/6, a las 15.30).

Fecha 4 (L) vs. San Martín Tuc. (sábado 20/6, a las 18).

La 14º en Lomas y Jujuy

Los Andes, que viene de igualar 0-0 con el líder de la zona A Deportivo Morón (por diferencia de goles sobre Colón de Santa Fe), y acumula seis sin perder (tres triunfos y otros empates), recibirá a Godoy Cruz de Mendoza, este sábado a las 15. Arbitrará Fabrizio Llobet, secundado por Matías Balmaceda y Matías Noli, mientras que el cuarto árbitro será Javier Delbarba.

Temperley, goleado en su estadio por Deportivo Maipú de Mendoza (0-5), con seis fechas sin victorias (otras cinco igualdades), visitará al puntero de la zona B, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, este domingo a las 15.30. Dirigirá Álvaro Carranza, asistido por José Castelli y Hernán Vallejos. Cuarto árbitro: Nelson Bejas.