Los Andes y Temperley salieron a bancar a Claudio "Chiqui" Tapia: qué dijeron

Los Andes y Temperley se mostraron a favor de la Asociación del Fútbol Argentino . En un momento en el cual las críticas son moneda corriente hacia la entidad madre presidida por Claudio Tapia , las instituciones de Lomas de Zamora respaldaron el proceso que lleva a cabo la AFA en el fútbol argentino.

"El Club Atlético Los Andes reafirma su apoyo a la AFA y a todos los clubes ante los ataques que buscan dividir o impulsar la privatización del fútbol", aseguró el comunicado desde Los Andes en su cuenta de X.

Además, sostuvo: "Rechazamos los ataques al Comité Ejecutivo elegido democráticamente porque como sabemos empiezan por las personas y terminan con las instituciones. Sostenemos junto a nuestra asociación los principios fundamentales, rechazo a la privatización y a las SAD, reivindicando a los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro que cumplen un rol social clave en la contención y formación de miles de jóvenes".

Por último, Los Andes destacó "la importancia del desarrollo federal, la integridad deportiva, la inclusión y la representación internacional". Y apuntó a " rechazar cualquier intento de transformar la esencia del fútbol argentino, construido históricamente desde el esfuerzo solidario de sus socios y comunidades".

El comunicado de Temperley en apoyo a la AFA

Por su parte, Temperley también se mostró en la misma línea que la AFA. En ese marco, la institución de Turdera expresó su respaldo a "la institucionalidad de la Asociación del Fútbol Argentino y a las autoridades democráticamente elegidas, encabezadas por Claudio Tapia y el Comité Ejecutivo que conduce nuestra casa madre".

A su vez, remarcó que "en un contexto de manifestaciones y cuestionamientos públicos, reafirmamos la importancia de preservar la autonomía de las instituciones deportivas". Y agregó: "El diálogo entre los clubes y el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro que históricamente ha sostenido el desarrollo comunitario, social y formativo del fútbol argentino".

Para concluir, Temperley valoró "la necesidad de fortalecer la unidad, el respeto y el trabajo conjunto para continuar construyendo un deporte federal, transparente y con oportunidades para todos".

El respaldo de otros clubes de la Primera Nacional hacia la AFA

Otros clubes de la Primera Nacional mostraron su respaldo hacia la AFA y la gran mayoría de los comunicados tienen tres puntos en común: una defensa a la gestión de Tapia en la que resalta el desarrollo de las categorías inferiores y el descomunal rendimiento de la Selección Argentina; la afirmación del rol de las sociedades civiles sobre las SAD y el carácter autónomo de los clubes; y el fuerte repudio a un grupo "desestabilizador" que ataca a la AFA.