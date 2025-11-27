Los Andes y Temperley salieron a bancar a Claudio "Chiqui" Tapia: qué dijeron

Los Andes y Temperley se mostraron a favor de la Asociación del Fútbol Argentino. En un momento en el cual las críticas son moneda corriente hacia la entidad madre presidida por Claudio Tapia, las instituciones de Lomas de Zamora respaldaron el proceso que lleva a cabo la AFA en el fútbol argentino.
"El Club Atlético Los Andes reafirma su apoyo a la AFA y a todos los clubes ante los ataques que buscan dividir o impulsar la privatización del fútbol", aseguró el comunicado desde Los Andes en su cuenta de X.
Además, sostuvo: "Rechazamos los ataques al Comité Ejecutivo elegido democráticamente porque como sabemos empiezan por las personas y terminan con las instituciones. Sostenemos junto a nuestra asociación los principios fundamentales, rechazo a la privatización y a las SAD, reivindicando a los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro que cumplen un rol social clave en la contención y formación de miles de jóvenes".
Por último, Los Andes destacó "la importancia del desarrollo federal, la integridad deportiva, la inclusión y la representación internacional". Y apuntó a "rechazar cualquier intento de transformar la esencia del fútbol argentino, construido históricamente desde el esfuerzo solidario de sus socios y comunidades".
El comunicado de Temperley en apoyo a la AFA
Por su parte, Temperley también se mostró en la misma línea que la AFA. En ese marco, la institución de Turdera expresó su respaldo a "la institucionalidad de la Asociación del Fútbol Argentino y a las autoridades democráticamente elegidas, encabezadas por Claudio Tapia y el Comité Ejecutivo que conduce nuestra casa madre".
A su vez, remarcó que "en un contexto de manifestaciones y cuestionamientos públicos, reafirmamos la importancia de preservar la autonomía de las instituciones deportivas". Y agregó: "El diálogo entre los clubes y el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro que históricamente ha sostenido el desarrollo comunitario, social y formativo del fútbol argentino".
Para concluir, Temperley valoró "la necesidad de fortalecer la unidad, el respeto y el trabajo conjunto para continuar construyendo un deporte federal, transparente y con oportunidades para todos".
El respaldo de otros clubes de la Primera Nacional hacia la AFA
Otros clubes de la Primera Nacional mostraron su respaldo hacia la AFA y la gran mayoría de los comunicados tienen tres puntos en común: una defensa a la gestión de Tapia en la que resalta el desarrollo de las categorías inferiores y el descomunal rendimiento de la Selección Argentina; la afirmación del rol de las sociedades civiles sobre las SAD y el carácter autónomo de los clubes; y el fuerte repudio a un grupo "desestabilizador" que ataca a la AFA.
