Pedro Souto regresa a Temperley desde Mendoza, ¿se queda?

Pedro Souto vuelve a Temperley . El defensor, que esta temporada fue cedido a préstamo a Independiente Rivadavia, no continuará ligado al club mendocino, que en las últimas horas informó que decidió no ejecutar la opción de compra. De esta manera se incorporará al Gasolero , que todavía no tiene entrenador tras la salida de Rubén Forestello , pero que ya tomó decisiones sobre el futuro de algunos futbolistas con miras a la temporada 2026 de la Primera Nacional .

Ahora, será decisión del nuevo DT la continuidad del lateral izquierdo en el plantel o si nuevamente se negocia otro préstamo. Recordar que el jugador ya tuvo un paso por Banfield en 2023 y la posterior temporada jugó en Temperley.

Antes de irse a Mendoza, Souto renovó su vínculo con el club de Turdera hasta diciembre de 2026. Su llegada a Independiente Rivadavia se dio en los siguientes términos: firma por un año a cambio de US$25 mil a cuenta de una futura venta y dos opciones de compra de US$200 mil (junio) y US$250 mil (diciembre) por el 70% de la ficha. Ninguna de las dos fue ejecutada.

En la misma situación que Pedro Souto se encuentra Lucas Angelini, que está disputando las finales del Torneo Reducido por el ascenso a la Liga Profesional con Estudiantes de Río Cuarto.

Con la Lepra fue campeón de la Copa Argentina, venciendo en la final a Argentinos Juniors por penales. No estuvo presente en Córdoba por una suspensión producto de la expulsión que sufrió en cuartos de final ante Tigre.

Las puertas que se le abren a Pedro Souto

Por qué su regreso a Temperley puede significarle continuidad a Pedro Souto. Entre las bajas que anunció la dirigencia en los últimos días aparecen Federico Milo y Nahuel Genez, dos de los laterales izquierdos que alternaron en la temporada que acaba de finalizar.

El primero arrancó como titular en la segunda fecha y después estuvo 14 partidos afuera de las canchas por una lesión -esguince en el ligamento deltoideo del tobillo derecho frente a Talleres, en Remedios de Escalada-, mientras que el segundo regresa a Boca Juniors, club dueño de su pase.

