Pedro Souto regresa a Temperley desde Mendoza, ¿se queda?

Pedro Souto regresa a Temperley como campeón de la Copa Argentina.
Pedro Souto vuelve a Temperley. El defensor, que esta temporada fue cedido a préstamo a Independiente Rivadavia, no continuará ligado al club mendocino, que en las últimas horas informó que decidió no ejecutar la opción de compra. De esta manera se incorporará al Gasolero, que todavía no tiene entrenador tras la salida de Rubén Forestello, pero que ya tomó decisiones sobre el futuro de algunos futbolistas con miras a la temporada 2026 de la Primera Nacional.
Ahora, será decisión del nuevo DT la continuidad del lateral izquierdo en el plantel o si nuevamente se negocia otro préstamo. Recordar que el jugador ya tuvo un paso por Banfield en 2023 y la posterior temporada jugó en Temperley.
Antes de irse a Mendoza, Souto renovó su vínculo con el club de Turdera hasta diciembre de 2026. Su llegada a Independiente Rivadavia se dio en los siguientes términos: firma por un año a cambio de US$25 mil a cuenta de una futura venta y dos opciones de compra de US$200 mil (junio) y US$250 mil (diciembre) por el 70% de la ficha. Ninguna de las dos fue ejecutada.
En la misma situación que Pedro Souto se encuentra Lucas Angelini, que está disputando las finales del Torneo Reducido por el ascenso a la Liga Profesional con Estudiantes de Río Cuarto.
Por qué su regreso a Temperley puede significarle continuidad a Pedro Souto. Entre las bajas que anunció la dirigencia en los últimos días aparecen Federico Milo y Nahuel Genez, dos de los laterales izquierdos que alternaron en la temporada que acaba de finalizar.
El primero arrancó como titular en la segunda fecha y después estuvo 14 partidos afuera de las canchas por una lesión -esguince en el ligamento deltoideo del tobillo derecho frente a Talleres, en Remedios de Escalada-, mientras que el segundo regresa a Boca Juniors, club dueño de su pase.